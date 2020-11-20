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    У неділю в 11 містах обиратимуть мерів: список кандидатів

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    <span>До бюлетенів будуть внесені імена двох кандидатів, котрі отримали перше і друге місця в першому турі</span> - У неділю в 11 містах обиратимуть мерів: список кандидатів
    До бюлетенів будуть внесені імена двох кандидатів, котрі отримали перше і друге місця в першому турі

    Мерів, зокрема, обиратимуть в Дніпрі, Львові, Полтаві та Миколаєві

    Цієї неділі, 22 листопада, в 11 українських містах обиратимуть мерів. 

    Зокрема, вибори пройдуть у таких містах:

    • Дніпрі – кандидати на посаду – Борис Філатов («Пропозиція») та Загід Краснов («За майбутнє»);
    • Нікополі (Дніпропетровська область) – Руслан Олійник («Слуга народу») та Олександр Саюк («За майбутнє»);
    • Славʼянську (Донецька область) – Вадим Лях (Опозиційний блок) та Павло Придворов (ОПЗЖ);
    • Ужгороді – Богдан Андріїв (самовисуванець) та Віктор Щадей («Слуга народу»);
    • Бердянську (Запорізька область) – Валерій Баранов («За майбутнє») та Олександр Свідло (ОПЗЖ);
    • Дрогобичі (Львівська область) – Андрій Веселий (самовисування) та Тарас Кучма (самовисування);
    • Львові – Олег Синютка («Євросолідарність») та Андрій Садовий («Самопоміч»);
    • Миколаєві – Олександр Сенкевич («Пропозиція») та Владислав Чайка (ОПЗЖ);
    • Полтаві – Сергій Іващенко («Слуга народу») та Олександр Мамай («За майбутнє»);
    • Рівному – Олександр Третяк («Євросолідарність») та Віктор Шаркизян («Рівне разом»);
    • Черкасах – Анатолій Бондаренко («За майбутнє») та Віктор Євпак («Голос»).

    У другому турі виборів міського голови зможуть взяти участь орієнтовно понад 2 млн 754,1 тис. виборців.

    Окрім того, 22 листопада у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 15 регіонах відбудеться повторне голосування з виборів депутатів 47 місцевих рад: 3 депутатів – до 2 міських рад, 20 депутатів – до 13 селищних рад, 43 депутатів – до 32 сільських рад.

    Результати голосування 22 листопада мають оприлюднити до 27 листопада включно.

    У ЦВК наголосили, що правила безпеки на виборчих дільницях незмінні:

    • маска + особиста ручка,
    • дистанція,
    • окрема кабінка для голосування, якщо маєте ознаки захворювання.

    Нагадаємо, у Кривому Розі перенесли другий тур виборів на 6 грудня. 

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    Теги: ЦВК вибори Борис Філатов Андрій Садовий мер Олександр Сенкевич Богдан Андріїв
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