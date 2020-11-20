У неділю в 11 містах обиратимуть мерів: список кандидатів

До бюлетенів будуть внесені імена двох кандидатів, котрі отримали перше і друге місця в першому турі

До бюлетенів будуть внесені імена двох кандидатів, котрі отримали перше і друге місця в першому турі

Мерів, зокрема, обиратимуть в Дніпрі, Львові, Полтаві та Миколаєві

Цієї неділі, 22 листопада, в 11 українських містах обиратимуть мерів.

Зокрема, вибори пройдуть у таких містах:

Дніпрі – кандидати на посаду – Борис Філатов («Пропозиція») та Загід Краснов («За майбутнє»);

– кандидати на посаду – Борис Філатов («Пропозиція») та Загід Краснов («За майбутнє»); Нікополі (Дніпропетровська область) – Руслан Олійник («Слуга народу») та Олександр Саюк («За майбутнє»);

(Дніпропетровська область) – Руслан Олійник («Слуга народу») та Олександр Саюк («За майбутнє»); Славʼянську (Донецька область) – Вадим Лях (Опозиційний блок) та Павло Придворов (ОПЗЖ);

(Донецька область) – Вадим Лях (Опозиційний блок) та Павло Придворов (ОПЗЖ); Ужгороді – Богдан Андріїв (самовисуванець) та Віктор Щадей («Слуга народу»);

– Богдан Андріїв (самовисуванець) та Віктор Щадей («Слуга народу»); Бердянську (Запорізька область) – Валерій Баранов («За майбутнє») та Олександр Свідло (ОПЗЖ);

(Запорізька область) – Валерій Баранов («За майбутнє») та Олександр Свідло (ОПЗЖ); Дрогобичі (Львівська область) – Андрій Веселий (самовисування) та Тарас Кучма (самовисування);

(Львівська область) – Андрій Веселий (самовисування) та Тарас Кучма (самовисування); Львові – Олег Синютка («Євросолідарність») та Андрій Садовий («Самопоміч»);

– Олег Синютка («Євросолідарність») та Андрій Садовий («Самопоміч»); Миколаєві – Олександр Сенкевич («Пропозиція») та Владислав Чайка (ОПЗЖ);

– Олександр Сенкевич («Пропозиція») та Владислав Чайка (ОПЗЖ); Полтаві – Сергій Іващенко («Слуга народу») та Олександр Мамай («За майбутнє»);

– Сергій Іващенко («Слуга народу») та Олександр Мамай («За майбутнє»); Рівному – Олександр Третяк («Євросолідарність») та Віктор Шаркизян («Рівне разом»);

– Олександр Третяк («Євросолідарність») та Віктор Шаркизян («Рівне разом»); Черкасах – Анатолій Бондаренко («За майбутнє») та Віктор Євпак («Голос»).

У другому турі виборів міського голови зможуть взяти участь орієнтовно понад 2 млн 754,1 тис. виборців.

Окрім того, 22 листопада у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 15 регіонах відбудеться повторне голосування з виборів депутатів 47 місцевих рад: 3 депутатів – до 2 міських рад, 20 депутатів – до 13 селищних рад, 43 депутатів – до 32 сільських рад.

Результати голосування 22 листопада мають оприлюднити до 27 листопада включно.

У ЦВК наголосили, що правила безпеки на виборчих дільницях незмінні:

маска + особиста ручка,

дистанція,

окрема кабінка для голосування, якщо маєте ознаки захворювання.





Нагадаємо, у Кривому Розі перенесли другий тур виборів на 6 грудня.