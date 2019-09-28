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    У Ніжині водій мопеда врізався в поліцейську автівку

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    Сьогодні увечері в Ніжині водій мопеда виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в поліцейське авто - У Ніжині водій мопеда врізався в поліцейську автівку
    Сьогодні увечері в Ніжині водій мопеда виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в поліцейське авто
    Фото: Нацполіція

    Від сильного удару водій мопеда отримав значні травми, його відразу доправили до реанімації в місцевій лікарні

    У Ніжині водій мопеда виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в поліцейське авто Toyota Prius.

    Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Чернігівській області.

    Згідно з повідомленням, інцидент стався сьогодні ввечері. Під час несення служби між шостою та сьомою вечора автомобіль групи реагування патрульної поліції повернув з вулиці Широкомагерської на Таращанську. За поворотом водій автомобіля майже одразу побачив, як назустріч прямо посеред дороги їде мопед з водієм та пасажиром.

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    Поліцейське авто зупинилося, прийнявши вправо, але водій мопеда в цей момент виїхав з середини дороги на зустрічну смугу та врізався у переднє ліве крило поліцейського автомобіля.

    Як зазначається, від сильного удару водій мопеда отримав значні травми, його відразу доправили до реанімації в місцевій лікарні. За оцінками спеціалістів, його стан оцінюють як важкий. Також медики встановлять, чи був водій у стані алкогольного сп'яніння.

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    У Ніжині водій мопеда врізався в поліцейську автівку
    У Ніжині водій мопеда врізався в поліцейську автівку
    У Ніжині водій мопеда врізався в поліцейську автівку
    У Ніжині водій мопеда врізався в поліцейську автівку
    Фото: Нацполіція

    Водночас пасажир мопеда отримав незначні травми та мав явні ознаки сильного алкогольного сп'яніння. Доки поліція з медиками надавали допомогу водію, пасажир самовільно залишив місце пригоди. Обидва чоловіки були без шоломів.

    Під час огляду мопеда в бардачку під сидінням разом із документами на транспортний засіб, полісом та посвідченням водія було знайдено пакет з їжею та пляшками із залишками алкоголю. 

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