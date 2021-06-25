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    У Нижньому Новгороді звільнили директорку школи, яка не видавала учасників мітингів Навального

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    Директорка школи № 24 Олена Моїсеєва (Нижній Новгород, РФ) відмовлялася&lt;span class="VIiyi" lang=" - У Нижньому Новгороді звільнили директорку школи, яка не видавала учасників мітингів Навального

    Директорка школи № 24 Олена Моїсеєва (Нижній Новгород, РФ) відмовлялася<span class="VIiyi" lang="

    фото: соцмережі

    Після 21 року роботи. Без пояснення причин

    В Нижньому Новгороді директорку школи № 24 Олену Моїсеєву звільнили без пояснення причин. Колеги розповідають, що вона відмовлялася видавати імена опозиційно налаштованих школярів адміністрації району, повідомляє місцеве видання NN.ru.

    «Після 21 року роботи в 24-й школі, після 15 років роботи директором «Школи Діалогу» сьогодні мене звільнили без пояснення причин», - прокоментувала звільнена.

    За словами батьків учнів, Моїсеєва проводила незалежну політику і відмовилася називати адміністрації Радянського району імена учнів, батьків і колег, які відвідували опозиційні мітинги на запрошення штабу Олексія Навального.

    «Було і те, що з неї вимагали імена тих, хто ходив на мітинги, а вона ці дані відмовлялася надавати. Всю інформацію просили зливати по учасниках, про які їй відомо як директору. Ну, і кожні вибори щось від неї вимагали, але не отримували того, чого хотіли », - розповів родич Моїсеєвої.

    Сама ж Олена Моїсеєва каже, що підстави її звільнення «досі залишаються загадкою».

    За її даними, перевірка в навчальному закладі триває і «адміністрація шукає підстави для звільнення заднім числом».

    Батьки учнів школи № 24 написали відкритого листа на захист Масовий і звернулися до губернатора. Вони відзначають, що вона «створила авторський проект, заснований на принципах демократизації, політичного і релігійного нейтралітету, суб'єктності кожного учня і вчителя; школу, що володіє власною позицією і готовністю відстоювати її».

    Офіційної реакції від влади на звернення поки не надходило.

    Як вже передавав «Главком», під час зустрічі в Швейцарії Джо Байден попередив Володимира Путіна відносно наслідків у випадку смерті ув'язненого в колонії Навального.

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    Теги: Росія Олексій Навальний опозиція звільнення
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    У Нижньому Новгороді звільнили директорку школи, яка не видавала учасників мітингів Навального