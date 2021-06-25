У Нижньому Новгороді звільнили директорку школи, яка не видавала учасників мітингів Навального

Після 21 року роботи. Без пояснення причин

В Нижньому Новгороді директорку школи № 24 Олену Моїсеєву звільнили без пояснення причин. Колеги розповідають, що вона відмовлялася видавати імена опозиційно налаштованих школярів адміністрації району, повідомляє місцеве видання NN.ru.

«Після 21 року роботи в 24-й школі, після 15 років роботи директором «Школи Діалогу» сьогодні мене звільнили без пояснення причин», - прокоментувала звільнена.

За словами батьків учнів, Моїсеєва проводила незалежну політику і відмовилася називати адміністрації Радянського району імена учнів, батьків і колег, які відвідували опозиційні мітинги на запрошення штабу Олексія Навального.

«Було і те, що з неї вимагали імена тих, хто ходив на мітинги, а вона ці дані відмовлялася надавати. Всю інформацію просили зливати по учасниках, про які їй відомо як директору. Ну, і кожні вибори щось від неї вимагали, але не отримували того, чого хотіли », - розповів родич Моїсеєвої.

Сама ж Олена Моїсеєва каже, що підстави її звільнення «досі залишаються загадкою».

За її даними, перевірка в навчальному закладі триває і «адміністрація шукає підстави для звільнення заднім числом».

Батьки учнів школи № 24 написали відкритого листа на захист Масовий і звернулися до губернатора. Вони відзначають, що вона «створила авторський проект, заснований на принципах демократизації, політичного і релігійного нейтралітету, суб'єктності кожного учня і вчителя; школу, що володіє власною позицією і готовністю відстоювати її».

Офіційної реакції від влади на звернення поки не надходило.

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