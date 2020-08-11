Партнер Росії у будівництві «Північного потоку-2» вперше допускає зрив проєкту



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Німецький партнер «Газпрому» у проєкті «Північний потік-2» вперше заговорив про зрив проекту

Німецька компанія Uniper прогнозує замороження «Північного потоку-2» через санкції США

Один з партнерів у проєкті росіян «Північний потік-2» - німецька компанія Uniper - оцінила ризик припинення будівництва газопроводу. Про це повідомляють росЗМІ.

Компанія вважає, що через підготовку нових санкцій з боку США зростає ймовірність, що проєкт буде заморожений або зовсім не реалізується.

«У міру того як США активізують зусилля щодо цільових санкцій проти проекту «Північний потік – 2», ймовірність затримки або навіть припинення будівництва трубопроводу зростає», - вперше вказує партнер «Газпрому».

Як раніше писав «Главком», орендар баржі-трубоукладача «Фортуна», яка здатна завершити будівництво російського газопроводу «Північний потік-2», не бере і не має наміру брати участь в роботах по укладанню газопроводу в Балтійському морі. Як пояснив представник орендаря «Фортуни», компанія відмовилася надавати трубоукладальну баржу для добудови російського проєкту, який «став мішенню американських санкцій».