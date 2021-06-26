  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    «Загрожують нацбезпеці»: розвідка США оприлюднила звіт про НЛО

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    НЛО можуть становити загрозу для національної безпеки США, впевнені в&nbsp;Управлінні національної розвідки&nbsp; - «Загрожують нацбезпеці»: розвідка США оприлюднила звіт про НЛО
    НЛО можуть становити загрозу для національної безпеки США, впевнені в Управлінні національної розвідки 
    Фото: pravda.com.ua

    Згідно зі звітом, з 2004 до 2021 року надійшло 144 повідомлення про «неідентифіковані повітряні явища»

    Управління національної розвідки США оприлюднило звіт про невстановлені літальні обʼєкти, які помічали військові пілоти. У ньому зазначається, що НЛО можуть становити загрозу для національної безпеки країни.

    Згідно зі звітом, з 2004 до 2021 року надійшло 144 повідомлення про «неідентифіковані повітряні явища», що називаються UAP (НЛО), після того, як ВМС США запровадили стандартизований механізм звітності. Усі випадки залишаються незрозумілими, крім одного – коли йшлося про повітряну кулю, яка втрачала повітря.

    «Обмежена кількість високоякісних повідомлень щодо невстановлених літальних об'єктів заважає нашій можливості зробити однозначні висновки про природу або наміри НЛО», – ідеться у документі.

    У ньому перелічили кілька категорій, до яких можна віднести літальні обʼєкти:

    • повітряні кулі, дрони, сміття і птиці;
    • природні атмосферні явища, такі як кристали льоду, вологість або коливання температури;
    • нові розробки або секретні програми США;
    • можливі технології таких держав, як Росія і Китай, або приватних осіб;
    • інше.

    При цьому автори звіту не виключають позаземного походження невстановлених об'єктів. Наголошується також, що вони створюють проблеми для польотів і можуть загрожувати національній безпеці США.

    «Проблеми безпеки, перш за все, стосуються авіаторів, які борються зі все більш щільним повітряним середовищем», – ідеться у звіті.

    Нещодавно Міністерство оборони США підтвердило, що відео 2019 року, зняте літаком військово-морських сил неподалік Сан-Дієго, справжнє. На кадрах зафіксовано «невизначений летючий об'єкт».

    Крім того, колишній глава ізраїльської космічної програми Хаїм Ешед заявив, що інопланетяни вже вступили в контакт з американцями та побудували підземну базу на Марсі.

    Також загадковий металевий моноліт в пустелі виявили співробітники Бюро авіабезпеки штату Юта під час планового огляду територій на гелікоптері.


    Теги: розвідка Росія США Китай сміття військові технології ВМС повітря час НЛО повітряні кулі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Загрожують нацбезпеці»: розвідка США оприлюднила звіт про НЛО