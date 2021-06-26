«Загрожують нацбезпеці»: розвідка США оприлюднила звіт про НЛО

НЛО можуть становити загрозу для національної безпеки США, впевнені в Управлінні національної розвідки

Згідно зі звітом, з 2004 до 2021 року надійшло 144 повідомлення про «неідентифіковані повітряні явища»

Управління національної розвідки США оприлюднило звіт про невстановлені літальні обʼєкти, які помічали військові пілоти. У ньому зазначається, що НЛО можуть становити загрозу для національної безпеки країни.

Згідно зі звітом, з 2004 до 2021 року надійшло 144 повідомлення про «неідентифіковані повітряні явища», що називаються UAP (НЛО), після того, як ВМС США запровадили стандартизований механізм звітності. Усі випадки залишаються незрозумілими, крім одного – коли йшлося про повітряну кулю, яка втрачала повітря.

«Обмежена кількість високоякісних повідомлень щодо невстановлених літальних об'єктів заважає нашій можливості зробити однозначні висновки про природу або наміри НЛО», – ідеться у документі.

У ньому перелічили кілька категорій, до яких можна віднести літальні обʼєкти:

повітряні кулі, дрони, сміття і птиці;

природні атмосферні явища, такі як кристали льоду, вологість або коливання температури;

нові розробки або секретні програми США;

можливі технології таких держав, як Росія і Китай, або приватних осіб;

інше.

При цьому автори звіту не виключають позаземного походження невстановлених об'єктів. Наголошується також, що вони створюють проблеми для польотів і можуть загрожувати національній безпеці США.

«Проблеми безпеки, перш за все, стосуються авіаторів, які борються зі все більш щільним повітряним середовищем», – ідеться у звіті.

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