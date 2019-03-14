У Патрульній поліції розповіли, в яких випадках порушник правил на дорозі може уникнути штрафу



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Фото: patrol.police.gov.ua

Якщо порушення фіксуватиме автоматична система вимірювання швидкості, тоді до відповідальності має притягатися власник автомобіля або уповноважена ним особа

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в інтерв’ю «Главкому» розповів, у яких випадках порушник правил на дорозі може уникнути штрафу.

«Якщо порушення зафіксувала TruCAM, то штраф має сплатити водій, який перебував безпосередньо за кермом під час порушення. Адже поліція такий автомобіль зупиняє і накладає штраф на водія на місці. А якщо порушення фіксуватиме автоматична система вимірювання швидкості, тоді притягатися до відповідальності має власник автомобіля, або уповноважена ним особа», - пояснив Білошицький.

Він розповів, чи буде справедливим, якщо порушника «зловить» на перевищенні саме система автоматичного вимірювання швидкості, то не горе-водій притягатиметься до відповідальності, а власник автомобіля, і чи нема загрози масових оскаржень у судах рішень про такі штрафи.

«Тут питання в процедурі притягнення до відповідальності, яка дійсно відрізняється, ніж у випадку порушення ПДР, яке зафіксує автоматична система вимірювання швидкості, так і TruCAM. У Кодексі України про адміністративні правопорушення чітко написано про порушення (правил дорожнього руху), які зафіксовані в автоматичному режимі і у не автоматичному. Не думаю, що будуть масові оскарженняі», - зазначив Білошицький.

За його даними, до законодавства, яке регулює дію системи автоматичної фіксації, останнім часом була внесена низка змін. «І це вже не та законодавча база, яка була за попередньої спроби запровадити цю систему в Україні», - підкреслив Білошицький. Він додав, що раніше люди оскаржували штрафи, але Конституційний суд знівелював цю всю систему кілька років тому, адже вона дійсно була недосконалою.

Білошицький також озвучив суму штрафу, який сплатили порушники з введенням в дію приладів TruCAM. Він розказав, що накладено штрафів на загальну суму 17,8 млн грн, з яких сплачено 13,7 млн грн, або 77 % від накладених штрафів.

Нагадаємо, з 8 жовтня 2018 року порушення водіїв на дорогах почали фіксувати за допомогою TruCam - лазерних приладів для вимірювання швидкості руху автомобіля з веденням відеофіксації. Раніше на дорогах України функціонували 30 таких пристроїв, згодом їх стало на 20 більше.

TruCAM - лазерний вимірювач швидкості, оснащений режимом відеофіксації. Основна відмінність від приладу «Візир» і йому подібних - він використовує не радіохвилю, а світловий промінь - лазер, який дозволяє зафіксувати перевищення швидкості конкретного автомобіля в потоці транспорту на відстані, що перевищує 1 кілометр.

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