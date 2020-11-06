У передчутті перемоги. Секретна служба США посилила охорону Байдена
У сферу відповідальності Секретної служби входить охорона президентів США
Секретна служба у п'ятницю відправила до місця Вілмінгтона, штат Делавер додаткових співробітників з метою посилити захист очікуваного переможця виборів Джо Байдена. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела.
Також посилений захист повітряного простору у цьому регіоні. Очікується, що саме у Вілмінгтоні Байден виступить з промовою після того, як буде завершений підрахунок голосів у ключових штатах, який засвідчить його перемогу.
Наразі Байден вирвався у лідери в ключовому для перемоги штаті Пенсильванія, який дає 20 голосів виборників.
Раніше Байден почав випереджати діючого президента Дональда Трампа у Джорджії, яка дає 16 голосів виборників. За даними Fox News у Байдена вже 264 голосів виборників (за даними інших видань - 253), а у Трампа - 217 (або 214).
Президентські вибори у США відбулися 3 листопада. Наразі Байден має достатню кількість голосів виборників, щоб забезпечити собі президентство.
Попри невтішне становище з результатами голосування Трамп заявив, що «виграє з рекордними цифрами» в історії США та звинуватив демократів у «маніпуляціях».