У передчутті перемоги. Секретна служба США посилила охорону Байдена

У сферу відповідальності Секретної служби входить охорона президентів США

Секретна служба у п'ятницю відправила до місця Вілмінгтона, штат Делавер додаткових співробітників з метою посилити захист очікуваного переможця виборів Джо Байдена. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела.

Також посилений захист повітряного простору у цьому регіоні. Очікується, що саме у Вілмінгтоні Байден виступить з промовою після того, як буде завершений підрахунок голосів у ключових штатах, який засвідчить його перемогу.

Наразі Байден вирвався у лідери в ключовому для перемоги штаті Пенсильванія, який дає 20 голосів виборників.

Раніше Байден почав випереджати діючого президента Дональда Трампа у Джорджії, яка дає 16 голосів виборників. За даними Fox News у Байдена вже 264 голосів виборників (за даними інших видань - 253), а у Трампа - 217 (або 214).

Президентські вибори у США відбулися 3 листопада. Наразі Байден має достатню кількість голосів виборників, щоб забезпечити собі президентство.

Попри невтішне становище з результатами голосування Трамп заявив, що «виграє з рекордними цифрами» в історії США та звинуватив демократів у «маніпуляціях».