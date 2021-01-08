Штурм Капітолія: Трампу можуть висунути обвинувачення в організації заворушень

6 січня Трамп виступив перед своїми прихильниками у Вашингтоні та заохотив їх увірватися до будівлі Конгресу США

Виконуючий обов’язки прокурора округу Колумбія Майк Шервін заявив, що під час розслідування штурму Капітолія у Вашингтоні до відповідальності можуть притягнути президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє The Washington Post.

Шервін, зокрема, зазначив, що під час розслідування будуть розглянуті «дії всіх причетних людей».

«Ми перевіряємо дії всіх причетних і кожного, хто зіграв свою роль, якщо докази будуть свідчити про злочин, їм буде пред'явлено звинувачення», - заявив Шервін у відповідь на питання про можливе засудження Трампа.

6 січня Трамп виступив перед своїми прихильниками у Вашингтоні та заохотив їх увірватися до будівлі Конгресу США під час процедури затвердження обраним президентом Джо Байдена. Внаслідок сутичок з правоохоронцями загинуло чотири людини.

Після заворушень у Вашингтоні, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.

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