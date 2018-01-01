У поліції розповіли, як вийшли на підозрюваного у вбивстві Ноздровської

Слідство отримало доступ до трафіку дзвінків, які здійснювали члени родини Россошанських у день вбивства Ноздровської

Слідство у справі про вбивство правозахисниці Ірини Ноздровської звернуло увагу на сім’ю Россошанських після того, як були проведені допити свідків, переглянуто записи з відеокамер і зроблені необхідні негласні слідчі дії. Про це на брифінгу у середу заявив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.



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Підозрюваний у вбивстві Ірини Ноздровської Юрій Россошанський

Слідство отримало доступ до трафіку дзвінків, які здійснювали члени родини Россошанських у день вбивства Ноздровської

Слідство у справі про вбивство правозахисниці Ірини Ноздровської звернуло увагу на сім’ю Россошанських після того, як були проведені допити свідків, переглянуто записи з відеокамер і зроблені необхідні негласні слідчі дії. Про це на брифінгу у середу заявив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.

«Чому не відразу (звернули увагу на сім'ю Россошанських. - Ред.)? В перші дні ми відновлювали шлях її переміщення від виходу з офісу, що на Банковій, і до місця знаходження тіла. Враховуючи передноворічні свята і те, що більша частина людей 29, 30, 31 (грудня) виїжджала з Києва, все це нам не дозволяло у повному обсязі дуже швидко встановити всіх свідків і очевидців. У нас спочатку не було всіх можливостей технічних, які ми могли б використовувати для пошуку потерпілої», - сказав Аброськін.

Він зазначив, що спочатку допитували всіх можливих свідків, водіїв транспортних засобів, потім зверталися до суду для отримання дозволів на перегляд записів з відеокамер, щоб встановити шлях переміщення Ноздровської 29 грудня, були відібрані зразки для експертиз - самих експертиз було проведено близько 70, а тіло Ноздровської було відправлено на дослідження 3 судово-медичних експертів тощо. Слідство тоді встановило, що Ноздровська прибула до Демидова, уточнив Аброськін.

Також, за його словами, у перші ж дні була опитана сім'я Россошанських, члени якої вказали, що 29 грудня дуже рано лягли спати, близько 21-22 години вечора. Втім, слідство отримало доступ до трафіку дзвінків, які здійснювали члени родини Россошанських у ті дні, що дало підстави вважати, що показання були неправдиві.

«29-го числа, в день вбивства, ми побачили, що з'єднання продовжувалися активно з 18-ї години вечора і до глибокої ночі, і також до години дня наступного дня. Також ми побачили, що з'єднання у підозрюваного були відсутні в той час, коли Ноздровська з'явилася у Демидові, десь близько двох годин. І коли ми порівняли це з їх показаннями, тобто, як могли люди дзвонити так одне одному, лежачи на одному дивані, це і було підставою вважати, що початкові покази були дані неправдиво. І коли були отримані всі дані, тобто не тільки протоколи допиту свідків, а й було проведено ряд негласних слідчих дій, це дало нам підстави затримати підозрюваного. Він свою провину визнає повністю», - уточнив Аброськін.

Нагадаємо, Вишгородський районний суд Київської області обрав запобіжний захід Юрію Россошанському у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. Ухвала може бути оскаржена впродовж 5 днів.

Також підозрюваний у вбивстві заборонив своєму адвокату давати коментарі. Водночас захист родини Ноздровської сумнівається, що правозахисницю вбив Россошанський

Юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

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Джерело: Укрінформ