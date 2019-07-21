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    У Польщі на чотирьох дільницях проголосували понад три тисячі українців

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    Українці активно голосують на виборчих дільницях у Польщі&nbsp; - У Польщі на чотирьох дільницях проголосували понад три тисячі українців
    Українці активно голосують на виборчих дільницях у Польщі 
    Фото Андрія Дещиці

    Очікується, що на виборчій дільниці у Варшаві явка виборців може бути однією з найвищих з усіх закордонних дільниць

    На чотирьох виборчих дільницях у Польщі, розгорнутих при посольстві України у Варшаві, а також при консульствах у Гданську, Кракові та Любліні, станом на 17-ту годину за київським часом проголосували загалом 3209 українців.

    Зокрема, за даними членів виборчої дільниці, у Варшаві проголосували 1795 громадян України, на дільниці у Кракові – 698, у Гданську – 451, Любліні – 265.

    Голосування на дільницях відбувається без значних порушень та інцидентів.

    Як очікується, на виборчій дільниці у Варшаві явка виборців може бути однією з найвищих з усіх закордонних дільниць. За оцінками голови ДВК у Варшаві Олександра Пустового, вона може скласти 2-2,5 тис. осіб.
    Раніше повідомлялося, що у Мексиці українці почали голосування на виборах до Верховної Ради. 
    Також у США відкрились виборчі дільниці для голосування українців.
    Як відомо, в Антарктиді вже проголосували всі 12 українців.
    Раніше повідомлялося, що в Австралії вже завершилось голосування: прийшло 57 виборців.У посольстві кажуть, що це 4% усіх зареєстрованих виборців. 

    Як повідомлялося, сьогодні в Україні розпочалися позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00. 

    225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

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