У Польщі на чотирьох дільницях проголосували понад три тисячі українців



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Українці активно голосують на виборчих дільницях у Польщі Фото Андрія Дещиці

Очікується, що на виборчій дільниці у Варшаві явка виборців може бути однією з найвищих з усіх закордонних дільниць

На чотирьох виборчих дільницях у Польщі, розгорнутих при посольстві України у Варшаві, а також при консульствах у Гданську, Кракові та Любліні, станом на 17-ту годину за київським часом проголосували загалом 3209 українців.

Зокрема, за даними членів виборчої дільниці, у Варшаві проголосували 1795 громадян України, на дільниці у Кракові – 698, у Гданську – 451, Любліні – 265.

Голосування на дільницях відбувається без значних порушень та інцидентів.

Як очікується, на виборчій дільниці у Варшаві явка виборців може бути однією з найвищих з усіх закордонних дільниць. За оцінками голови ДВК у Варшаві Олександра Пустового, вона може скласти 2-2,5 тис. осіб.

Раніше повідомлялося, що у Мексиці українці почали голосування на виборах до Верховної Ради.

Як відомо, в Антарктиді вже проголосували всі 12 українців.

Раніше повідомлялося, що в Австралії вже завершилось голосування: прийшло 57 виборців .У посольстві кажуть, що це 4% усіх зареєстрованих виборців.