У Польщі на чотирьох дільницях проголосували понад три тисячі українців
Очікується, що на виборчій дільниці у Варшаві явка виборців може бути однією з найвищих з усіх закордонних дільниць
На чотирьох виборчих дільницях у Польщі, розгорнутих при посольстві України у Варшаві, а також при консульствах у Гданську, Кракові та Любліні, станом на 17-ту годину за київським часом проголосували загалом 3209 українців.
Зокрема, за даними членів виборчої дільниці, у Варшаві проголосували 1795 громадян України, на дільниці у Кракові – 698, у Гданську – 451, Любліні – 265.
Голосування на дільницях відбувається без значних порушень та інцидентів.
Як повідомлялося, сьогодні в Україні розпочалися позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00.
225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.