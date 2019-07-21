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    У Польщі сьогодні проголосували понад чотири тисячі українців

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    Українці голосують у Польщі, 21 липня 2019 року&nbsp; - У Польщі сьогодні проголосували понад чотири тисячі українців
    Українці голосують у Польщі, 21 липня 2019 року 
    Фото Андрія Дещиці, Фейсбук

    У Варшаві на виборчі дільниці прийшло 2382 особи

    Сьогодні у Польщі участь у позачергових виборах до Верховної Ради України взяло 4240 громадян України. Про це повідомив посол України у Польщі Андрій Дещиця у своєму Twitter.

    «У Варшаві завершилося голосування на закордонній виборчій дільниці 900069. Проголосувало 2382 особи із 19404 громадян України, внесених до списку виборців. Всього у Польщі в голосуванні взяли участь: Варшава — 2382, Краків — 943, Гданськ — 589, Люблін — 326», — написав посол.

    За даними ЦВК, в Україні явка на виборах в Раду перевищила 50%.

    Раніше повідомлялося, що у Мексиці українці почали голосування на виборах до Верховної Ради. 
    Також у США відкрились виборчі дільниці для голосування українців. Як відомо, в Антарктиді вже проголосували всі 12 українців.
    Раніше повідомлялося, що в Австралії вже завершилось голосування: прийшло 57 виборців.У посольстві кажуть, що це 4% усіх зареєстрованих виборців. 

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