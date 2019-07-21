У Польщі сьогодні проголосували понад чотири тисячі українців
У Варшаві на виборчі дільниці прийшло 2382 особи
Сьогодні у Польщі участь у позачергових виборах до Верховної Ради України взяло 4240 громадян України. Про це повідомив посол України у Польщі Андрій Дещиця у своєму Twitter.
«У Варшаві завершилося голосування на закордонній виборчій дільниці 900069. Проголосувало 2382 особи із 19404 громадян України, внесених до списку виборців. Всього у Польщі в голосуванні взяли участь: Варшава — 2382, Краків — 943, Гданськ — 589, Люблін — 326», — написав посол.
У Варшаві завершилося голосування на закордонній виборчій дільниці #900069.— Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) 21 липня 2019 р.
Проголосувало 2382 особи із 19404 громадян України, внесених до списку виборців Всього у Польщі в голосуванні взяли участь: Варшава-2382, Краків-943, Гданськ-589, Люблін-326. pic.twitter.com/ARihcAcXdu
За даними ЦВК, в Україні явка на виборах в Раду перевищила 50%.