У Польщі сьогодні проголосували понад чотири тисячі українців



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Українці голосують у Польщі, 21 липня 2019 року Фото Андрія Дещиці, Фейсбук

У Варшаві на виборчі дільниці прийшло 2382 особи

Сьогодні у Польщі участь у позачергових виборах до Верховної Ради України взяло 4240 громадян України. Про це повідомив посол України у Польщі Андрій Дещиця у своєму Twitter.

«У Варшаві завершилося голосування на закордонній виборчій дільниці 900069. Проголосувало 2382 особи із 19404 громадян України, внесених до списку виборців. Всього у Польщі в голосуванні взяли участь: Варшава — 2382, Краків — 943, Гданськ — 589, Люблін — 326», — написав посол.

У Варшаві завершилося голосування на закордонній виборчій дільниці #900069.

Проголосувало 2382 особи із 19404 громадян України, внесених до списку виборців Всього у Польщі в голосуванні взяли участь: Варшава-2382, Краків-943, Гданськ-589, Люблін-326. pic.twitter.com/ARihcAcXdu — Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) 21 липня 2019 р.

За даними ЦВК, в Україні явка на виборах в Раду перевищила 50%.