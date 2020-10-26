Поліція не зафіксувала значних порушень під час «опитування президента»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція не зафіксувала значних порушень під час «опитування президента»

Дослідження екзитполів при виході з виборчих дільниць «пройшли в цілому по державі практично нормально»

Поліція не зафіксувала значних порушень під час опитування, ініційованого президентом.

Про це під час брифінгу повідомив очільник Нацполіції Ігор Клименко.

«Ми прогнозували, що буде багато правопорушень, тому що були заяви громадських організацій та окремих минулих і нинішніх політиків, але можу сказати, що це не виправдалося. Ми звернулися до громадян, я думаю, що поліцію почули», - сказав він.

За словами Клименка, ініційоване Президентом опитування громадян, а також дослідження екзитполів при виході з виборчих дільниць «пройшли в цілому по державі практично нормально».

Як повідомлялося, за даними екзит-полу, на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко, за якого за даними опитування проголосували 47,8% виборців.

На виборах до Київської міської ради лідирує партія «Удар», за яку проголосували 21,3% виборців.