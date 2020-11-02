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    У Києві пішохід потрапив під колеса таксі (відео)

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    ДТП сталося в темну пору доби - У Києві пішохід потрапив під колеса таксі (відео)
    ДТП сталося в темну пору доби
    Фото: скріншот відео

    Пішохід із травмами госпіталізований

    У неділю, 1 листопада, ввечері на вулиці Наталії Ужвій у Подільському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі пішохода.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Під колеса автомобіля Skoda служби таксі Bolt потрапив пішохід, який намагався перебігти дорогу в 10 метрах від пішохідного переходу.

    Постраждалого госпіталізували лікарі швидкої допомоги.

    На місці працювали поліцейські.

    Як повідомлялося, 26 жовтня пізно ввечері на вулиці Басейній в Печерському районі Києва чоловік перебігав дорогу в недозволеному місці й потрапив під колеса автомобіля.

    29 жовтня неподалік перехрестя проспекту Академіка Палладіна та бульвару Академіка Вернадського в Києві пішохід ішов проїзною частиною вздовж дороги у четвертій смузі руху, коли на нього наїхав автомобіль Nissan.

    таксі ДТП Київ дороги автомобіль
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