У Києві пішохід потрапив під колеса таксі (відео)

Пішохід із травмами госпіталізований

У неділю, 1 листопада, ввечері на вулиці Наталії Ужвій у Подільському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі пішохода.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Під колеса автомобіля Skoda служби таксі Bolt потрапив пішохід, який намагався перебігти дорогу в 10 метрах від пішохідного переходу.

Постраждалого госпіталізували лікарі швидкої допомоги.

На місці працювали поліцейські.

Як повідомлялося, 26 жовтня пізно ввечері на вулиці Басейній в Печерському районі Києва чоловік перебігав дорогу в недозволеному місці й потрапив під колеса автомобіля.

29 жовтня неподалік перехрестя проспекту Академіка Палладіна та бульвару Академіка Вернадського в Києві пішохід ішов проїзною частиною вздовж дороги у четвертій смузі руху, коли на нього наїхав автомобіль Nissan.