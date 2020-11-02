У Києві пішохід потрапив під колеса таксі (відео)
Пішохід із травмами госпіталізований
У неділю, 1 листопада, ввечері на вулиці Наталії Ужвій у Подільському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі пішохода.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Під колеса автомобіля Skoda служби таксі Bolt потрапив пішохід, який намагався перебігти дорогу в 10 метрах від пішохідного переходу.
Постраждалого госпіталізували лікарі швидкої допомоги.
На місці працювали поліцейські.
Як повідомлялося, 26 жовтня пізно ввечері на вулиці Басейній в Печерському районі Києва чоловік перебігав дорогу в недозволеному місці й потрапив під колеса автомобіля.
29 жовтня неподалік перехрестя проспекту Академіка Палладіна та бульвару Академіка Вернадського в Києві пішохід ішов проїзною частиною вздовж дороги у четвертій смузі руху, коли на нього наїхав автомобіль Nissan.