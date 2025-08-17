Головна Країна Події в Україні
«Коаліція охочих» завершила нараду перед зустріччю з Трампом. Зеленський заявив про історичне рішення

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Міністр закордонних справ США Радослав Сікорський під час наради «коаліції охочих»
фото: Радослав Сікорський/Х

Серед країн коаліції «існує твердий консенсус щодо необхідності продовження підтримки України»

Нарада європейських союзників України – «коаліції охочих» – із українським президентом Володимиром Зеленським напередодні зустрічі з президентом США Дональдом Трампом завершилася. Як інформує «Главком», про це пишуть CNN та «Радіо Свобода».

Президент Фінляндії Александр Стубб, який брав участь у нараді, заявив, що серед країн коаліції «існує твердий консенсус щодо необхідності продовження підтримки України».

А міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час наради сказав, що «для настання миру тиск має чинитися на агресора, а не на жертву».

Загалом зустріч тривала близько 2,5 години. Обговорення стосувалися питань завершення війни, продовження тиску на Росію через санкції, «принципу, що саме Україна ухвалює рішення щодо своєї території», а також надійних гарантій безпеки.

Зустріч прокоментував і прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала. За його словами, на нараді, зокрема, узгодили, що «чіткі гарантії безпеки для України з боку Сполучених Штатів та Європи будуть абсолютно необхідними для подальших переговорів» із Росією.

Президент України Володимир Зеленський заявив, усі члени коаліції «погоджуються, що кордони держав не мають змінюватись силою» і що «ключові питання мають вирішуватись за участю України у тристоронньому форматі: Україна, США, російський керівник».

«Коаліція охочих» завершила нараду перед зустріччю з Трампом. Зеленський заявив про історичне рішення фото 1

«Це історичне рішення, що Сполучені Штати готові взяти участь у гарантіях безпеки для України. Гарантії безпеки за результатами нашої спільної роботи мають бути дійсно дуже практичними й давати захист на землі, у небі та на морі, а також мають розроблятись за участю Європи», – сказав Зеленський.

Раніше спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що під час зустрічі на Алясці 15 серпня російський диктатор Володимир Путін та президент США Дональд Трамп домовилися про «надійні гарантії безпеки» для України, зокрема про захист за аналогом статті 5 НАТО.

Видання Bloomberg писало, Трамп у розмові зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським заявив, що позиція Путіна щодо територій залишилася незмінною. Так, за словами співрозмовників видання, Путін усе ще хоче, аби Україна поступилася контролем над усім Донбасом на сході України. Водночас сам Трамп підкреслив: щодо питання територій рішення повинен ухвалювати Київ.

Джерела агентства також зазначили, що Росія може припинити висувати свої претензії на ті частини Запорізької та Херсонської областей, які вона зараз не контролює, фактично заморозивши там лінію фронту.

Крім того, Путін вимагає від України гарантій для російської мови та церкви. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо підсумків своїх нещодавніх переговорів із Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. За його словами, всі учасники зійшлися на думці, що метою має бути мирна угода, а не тимчасове перемир'я.

Також президент Володимир Зеленський розповів, як ставиться до пропозиції заморозити війну по лінії фронту.

