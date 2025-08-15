Тет-а-тет не буде? Формат саміту на Алясці змінено

Віткофф і Рубіо приєднаються до зустрічі Трампа з Путіним

Раніше зустріч американського лідера та Путіна мала відбутися у форматі тет-а-тет

Запланована зустріч між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним тепер відбудеться у форматі «три на три». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Чиновник зазначив, що в переговорах братимуть участь держсекретар США Марко Рубіо та спецпредставник Трампа Стів Віткофф. Раніше зустріч американського лідера та Путіна мала відбутися у форматі тет-а-тет.

Нагадаємо, зустріч Володимира Путіна і Дональда Трампа розпочнеться сьогодні, 15 серпня, приблизно о 22:30 за київським/московським часом. Головною темою саміту стане врегулювання війни в Україні, а також обговорять торговельно-економічну співпрацю.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп вже приземлився на військовій базі Елмендорф-Річардсон на Алясці на борту літака Air Force One.

До слова, через позицію Росії спеціального представника президента США Кіта Келлога не включили до складу американської делегації, яка у п’ятницю, 15 серпня, вирушила на Аляску для участі в саміті.