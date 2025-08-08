Головна Світ Політика
США та Росія готують угоду, яка закріпить окуповані території за РФ – Bloomberg

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Глава Сполучених Штатів та очільник Кремля мають зустрітися наступного тижня
фото: AP

США та Російська Федерація готують угоду до зустрічі Путіна і Трампа

Вашингтон і Москва хочуть досягти угоди про зупинку війни в Україні. Домовленість може закріпити за Росією окуповані території України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що посадовці Сполучених Штатів та Росії працюють над укладенням угоди щодо територій для запланованої зустрічі на вищому рівні між президентом Дональдом Трампом та диктатором Володимиром Путіним, яка має відбутися наступного тижня. США також працюють над тим, щоб отримати згоду України та її європейських союзників на угоду.

Співрозмовники стверджують, що як частина угоди, Росія мала б зупинити наступ у Херсонській і Запорізькій областях України по нинішній лінії фронту. Водночас вони застерегли, що умови та плани угоди ще перебувають у процесі розробки та можуть змінитися. Невідомо, чи готова Москва відмовитися від будь-яких зайнятих територій, зокрема від Запорізької атомної електростанції.

За словами співрозмовників, мета домовленості – фактично заморозити війну та підготувати ґрунт для перемир’я й технічних переговорів про остаточне мирне врегулювання. Також вони звернули увагу, що й досі невідомо, чи погодиться Путін взяти участь у тристоронній зустрічі з Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський визнав, що визволення тимчасово окупованих Росією територій збройним шляхом є неможливим.

До слова, Росія та США домовилися провести зустріч Володимира Путіна та Дональда Трампа.

