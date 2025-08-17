Головна Світ Політика
search button user button menu button

WSJ: Гарантії безпеки від Трампа можуть відкрити шлях для компромісу між Зеленським і Путіним

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
WSJ: Гарантії безпеки від Трампа можуть відкрити шлях для компромісу між Зеленським і Путіним
Трамп зазначив, що повернеться до питання санкцій проти Росії лише у випадку, якщо тристоронні переговори не принесуть прогресу
фото: The White house/Facebook

Київ уже давно домагається гарантій безпеки від США як запобіжника від майбутньої агресії Росії в рамках можливої мирної угоди

Президент США Дональд Трамп заявив європейським лідерам, що готовий надати Україні американські гарантії безпеки. Це стало важливим зрушенням у його позиції щодо ролі Вашингтона в завершенні війни між Росією та Україною. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на кількох європейських чиновників, інформує «Главком».

Після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці Трамп повідомив партнерам у Європі, що «Путін не припинить бойові дії під час будь-яких мирних переговорів і вимагатиме від України поступок на сході країни в обмін на замороження лінії фронту в інших регіонах».

Водночас, за словами чотирьох джерел видання, Путін погодився, що будь-який мир повинен включати присутність західних військ в Україні як запоруку його стабільності. Перед самітом Москва також дала зрозуміти Вашингтону, що готова піти на тимчасове перемир’я та взяти участь у другому раунді переговорів щодо довгострокової угоди.

Попри це, під час телефонної розмови за підсумками зустрічі Трамп сказав європейським лідерам, що Путін прагне продовжувати бойові дії.

WSJ нагадує, що Київ уже давно домагається гарантій безпеки від США як запобіжника від майбутньої агресії Росії в рамках можливої мирної угоди. Білий дім досі не висловлювався публічно на цю тему після поїздки Трампа на Аляску. Водночас саме американські гарантії можуть відкрити шлях для компромісу між Зеленським і Путіним – за умови, що Москва справді готова вести переговори в дусі доброї волі.

За словами джерел, йдеться про військову підтримку США для європейських сил безпеки в Україні. Водночас Трамп не зобов’язався розміщувати американські війська на українській території.

«Гарантії безпеки, про які говорив Трамп, включали двосторонні зобов’язання, а також фінансову і військову підтримку України з боку західної коаліції на чолі зі США», – повідомили троє європейських чиновників.

У самих учасників переговорів залишилися різні тлумачення щодо того, чи може передбачатися прямий військовий компонент США.

Також Трамп поінформував європейських партнерів, що прагне організувати тристоронню зустріч із Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним вже до кінця наступного тижня.

Окремо президент США разом із європейськими лідерами обговорив ідею прем’єрки Італії Джорджі Мелоні – надати Україні гарантії безпеки за зразком статті 5 Статуту НАТО про колективну оборону.

Телефонна розмова відбулася близько 3-ї години ночі за центральноєвропейським часом у суботу. За словами співрозмовників WSJ, Трамп виглядав «втомленим і роздратованим Путіним», наголосивши, що працював безперервно 24 години. Він також зазначив, що повернеться до питання негайних санкцій проти Росії лише у випадку, якщо тристоронні переговори не принесуть прогресу.

Нагадаємо, у понеділок Дональд Трамп планує зустрітися з Володимиром Зеленським у Вашингтоні, після чого прагне організувати тристоронній саміт за участі також Володимира Путіна. Про це повідомляє Axios із посиланням на поінформовані джерела, передає «Главком».

За словами співрозмовників Axios, президент США заявив, що хоче організувати саміт «швидко», вже 22 серпня.

Теги: путін Дональд Трамп переговори Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дональд Трамп може зустрітися з російським диктатором вже наступного тижня
Зустріч Путіна з Трампом: названо попередню дату
7 серпня, 19:32
Раніше Трамп заявив про «високу ймовірність» проведення зустрічі із Зеленським та Путіним
Трамп назвав умову, за якої зустрінеться з Путіним
7 серпня, 18:30
Після удару розгорілася пожежа
Удари безпілотниками по РФ, атака на Україну: головне за ніч
4 серпня, 05:54
Трамп: Вони хотіли б його побачити. Вони попросили, щоб він зустрівся з ними.
Трамп заявив, що Росія дуже хоче бачити Віткоффа перед закінченням дедлайну
4 серпня, 04:19
Гроші отримали MAGA Inc., Фонд лідерства Сенату та Фонд лідерства Палати представників
Медіа назвали суму, яку пожертвував Ілон Маск, аби повернути прихильність Трампа
3 серпня, 11:16
Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка
НАБУ і САП викрили на хабарі нардепа, очільника міської адміністрації, військових
2 серпня, 17:20
Грем: значна двопартійна більшість готова допомогти президенту Трампу в цих починаннях
Сенатор США звернувся до Росії на тлі погроз Трампа
30 липня, 20:04
Президент обіцяв, що запропонує законопроєкт, який забезпечить стабільну роботу системи правопорядку
Зеленський погодив текст законопроєкту про незалежність НАБУ та САП
24 липня, 15:15
У плані «Б» передбачені санкції проти Путіна та його оточення
Україна переходить до «плану Б» у війні з Росією – Маломуж
20 липня, 18:23

Політика

Мерц пообіцяв дати Зеленському пораду перед зустріччю з Трампом
Мерц пообіцяв дати Зеленському пораду перед зустріччю з Трампом
Духовний радник Трампа закликав США стати на бік України у протистоянні з Росією
Духовний радник Трампа закликав США стати на бік України у протистоянні з Росією
ISW: на саміті з Трампом Путін довів, що не бажає миру з Україною
ISW: на саміті з Трампом Путін довів, що не бажає миру з Україною
WSJ: Гарантії безпеки від Трампа можуть відкрити шлях для компромісу між Зеленським і Путіним
WSJ: Гарантії безпеки від Трампа можуть відкрити шлях для компромісу між Зеленським і Путіним
США скасували торговельні переговори з Індією
США скасували торговельні переговори з Індією
Путін назвав країну, яка може стати гарантом безпеки України
Путін назвав країну, яка може стати гарантом безпеки України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 серпня 2025
12K
Неймовірне відкриття: родовище золота знайдено в недослідженому регіоні планети
7397
Прогноз магнітних бур на 16-18 серпня: якою буде сонячна активність
2946
На Алясці домовилися домовлятися. Що це означає?
2897
Путін після зустрічі із Трампом зробив заяву

Новини

Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
Вчора, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua