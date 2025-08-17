WSJ: Гарантії безпеки від Трампа можуть відкрити шлях для компромісу між Зеленським і Путіним

Трамп зазначив, що повернеться до питання санкцій проти Росії лише у випадку, якщо тристоронні переговори не принесуть прогресу

Київ уже давно домагається гарантій безпеки від США як запобіжника від майбутньої агресії Росії в рамках можливої мирної угоди

Президент США Дональд Трамп заявив європейським лідерам, що готовий надати Україні американські гарантії безпеки. Це стало важливим зрушенням у його позиції щодо ролі Вашингтона в завершенні війни між Росією та Україною. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на кількох європейських чиновників, інформує «Главком».

Після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці Трамп повідомив партнерам у Європі, що «Путін не припинить бойові дії під час будь-яких мирних переговорів і вимагатиме від України поступок на сході країни в обмін на замороження лінії фронту в інших регіонах».

Водночас, за словами чотирьох джерел видання, Путін погодився, що будь-який мир повинен включати присутність західних військ в Україні як запоруку його стабільності. Перед самітом Москва також дала зрозуміти Вашингтону, що готова піти на тимчасове перемир’я та взяти участь у другому раунді переговорів щодо довгострокової угоди.

Попри це, під час телефонної розмови за підсумками зустрічі Трамп сказав європейським лідерам, що Путін прагне продовжувати бойові дії.

WSJ нагадує, що Київ уже давно домагається гарантій безпеки від США як запобіжника від майбутньої агресії Росії в рамках можливої мирної угоди. Білий дім досі не висловлювався публічно на цю тему після поїздки Трампа на Аляску. Водночас саме американські гарантії можуть відкрити шлях для компромісу між Зеленським і Путіним – за умови, що Москва справді готова вести переговори в дусі доброї волі.

За словами джерел, йдеться про військову підтримку США для європейських сил безпеки в Україні. Водночас Трамп не зобов’язався розміщувати американські війська на українській території.

«Гарантії безпеки, про які говорив Трамп, включали двосторонні зобов’язання, а також фінансову і військову підтримку України з боку західної коаліції на чолі зі США», – повідомили троє європейських чиновників.

У самих учасників переговорів залишилися різні тлумачення щодо того, чи може передбачатися прямий військовий компонент США.

Також Трамп поінформував європейських партнерів, що прагне організувати тристоронню зустріч із Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним вже до кінця наступного тижня.

Окремо президент США разом із європейськими лідерами обговорив ідею прем’єрки Італії Джорджі Мелоні – надати Україні гарантії безпеки за зразком статті 5 Статуту НАТО про колективну оборону.

Телефонна розмова відбулася близько 3-ї години ночі за центральноєвропейським часом у суботу. За словами співрозмовників WSJ, Трамп виглядав «втомленим і роздратованим Путіним», наголосивши, що працював безперервно 24 години. Він також зазначив, що повернеться до питання негайних санкцій проти Росії лише у випадку, якщо тристоронні переговори не принесуть прогресу.

Нагадаємо, у понеділок Дональд Трамп планує зустрітися з Володимиром Зеленським у Вашингтоні, після чого прагне організувати тристоронній саміт за участі також Володимира Путіна. Про це повідомляє Axios із посиланням на поінформовані джерела, передає «Главком».

За словами співрозмовників Axios, президент США заявив, що хоче організувати саміт «швидко», вже 22 серпня.