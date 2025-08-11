Головна Світ Політика
search button user button menu button

Чому США не запровадили вторинних тарифів проти РФ? Пояснення Трампа

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Чому США не запровадили вторинних тарифів проти РФ? Пояснення Трампа
Трамп заявив, що хоче припинення вогню і найкращу угоду для обох сторін
фото: reuters

Дональд Трамп зробив заяву про санкції проти РФ

Президент США Дональд Трамп не запровадив обіцяних вторинних санкцій і тарифів проти Росії, оскільки йому запропонували зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресконференцію Трампа.

«Я збирався зробити набагато більше, але я отримав дзвінок, що вони хочуть зустрітися. Я подивлюся, про що вони хочуть поговорити», – наголосив лідер США.

Трамп підкреслив, що хоче припинення вогню і найкращу угоду для обох сторін.

Як відомо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Раніше він говорив, що в рамках потенційної мирної угоди відбудеться «деякий обмін територіями».

Лідери ЄС у спільній заяві відповіли йому, що успіх може принести лише підхід, який поєднує активну дипломатію, підтримку України та тиск на РФ з метою припинення її незаконної війни: «Ми підкреслюємо нашу непохитну відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України. Ми й надалі твердо стоїмо на боці України».

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю Fox News заявив, що Трамп близький до досягнення мирної угоди. За його словами, американський лідер повинен змусити російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів.

До слова, європейські лідери та президент України Володимир Зеленський проведуть телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом у середу, 13 серпня, напередодні його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Зауважимо, Трамп заявив, що після зустрічі на Алясці з російським диктатором Володимиром Путіним може припинити участь у переговорах.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп США росія путін санкції переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Елбрідж Колбі наполягає на посиленні військових позицій США у західній частині Тихого океану.
Стало відомо, чому Пентагон призупинив постачання зброї Україні
14 липня, 02:56
Джамала стала членкинею Академії звукозапису США, що вручає Grammy
Джамала стала членкинею Академії звукозапису США, що вручає Grammy
15 липня, 09:47
Білий дім підсумував шість місяців президентства Трампа та згадав про війну в Україні
Білий дім підсумував шість місяців президентства Трампа та згадав про війну в Україні
22 липня, 01:52
БпЛА оснащений китайською копією австралійського модуля передачі даних
ГУР показав з чого складається новий російський безпілотник
22 липня, 10:06
Рубіо: Усі знають, це не секрет, що Китай надає Росії стільки допомоги, скільки може собі дозволити
Держсекретар США заявив про приховану допомогу Пекіна Росії
27 липня, 16:19
Епштейн та Трамп
«Після цього все між нами було скінчено»: Трамп пояснив, чому посварився з Епштейном
31 липня, 00:37
У Ширазі пролунали вибухи на об'єкті КВІР
На ракетному складі в Ірані пролунав потужний вибух (відео)
5 серпня, 21:04
Головні новини ночі проти 6 серпня
Заяви Трампа, вибухи на Одещині: головне за ніч
6 серпня, 05:42
Суровикіно є стратегічним логістичним вузлом
Дрони атакували залізницю у Волгоградській області (відео)
7 серпня, 06:44

Політика

Президент США очікує на різний розвиток подій під час зустрічі з Путіним: подробиці
Президент США очікує на різний розвиток подій під час зустрічі з Путіним: подробиці
Чому США не запровадили вторинних тарифів проти РФ? Пояснення Трампа
Чому США не запровадили вторинних тарифів проти РФ? Пояснення Трампа
Трамп анонсував зустріч Путіна та Зеленського
Трамп анонсував зустріч Путіна та Зеленського
Росія відібрала в України цінні території: Трамп зробив несподівану заяву
Росія відібрала в України цінні території: Трамп зробив несподівану заяву
Американський лідер відповів, чи буде Зеленський на переговорах на Алясці
Американський лідер відповів, чи буде Зеленський на переговорах на Алясці
Трамп припустив, що після зустрічі з Путіним може вийти з переговорного процесу
Трамп припустив, що після зустрічі з Путіним може вийти з переговорного процесу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2025
36K
Нові обласні прокурори: названа трійка найзаможніших
4637
Ексголова Верховного суду «змахлювала» зі стажем, щоб піти у відставку? ДБР відкрило провадження
2697
Сергій Власенко: Президент більше не відповідає за боротьбу з корупцією
1876
США не укладатимуть угоду з РФ щодо України? Заява Трампа

Новини

Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
Сьогодні, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Сьогодні, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
Вчора, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua