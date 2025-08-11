Чому США не запровадили вторинних тарифів проти РФ? Пояснення Трампа

Трамп заявив, що хоче припинення вогню і найкращу угоду для обох сторін

Дональд Трамп зробив заяву про санкції проти РФ

Президент США Дональд Трамп не запровадив обіцяних вторинних санкцій і тарифів проти Росії, оскільки йому запропонували зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресконференцію Трампа.

«Я збирався зробити набагато більше, але я отримав дзвінок, що вони хочуть зустрітися. Я подивлюся, про що вони хочуть поговорити», – наголосив лідер США.

Трамп підкреслив, що хоче припинення вогню і найкращу угоду для обох сторін.

Як відомо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Раніше він говорив, що в рамках потенційної мирної угоди відбудеться «деякий обмін територіями».

Лідери ЄС у спільній заяві відповіли йому, що успіх може принести лише підхід, який поєднує активну дипломатію, підтримку України та тиск на РФ з метою припинення її незаконної війни: «Ми підкреслюємо нашу непохитну відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України. Ми й надалі твердо стоїмо на боці України».

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю Fox News заявив, що Трамп близький до досягнення мирної угоди. За його словами, американський лідер повинен змусити російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів.

До слова, європейські лідери та президент України Володимир Зеленський проведуть телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом у середу, 13 серпня, напередодні його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Зауважимо, Трамп заявив, що після зустрічі на Алясці з російським диктатором Володимиром Путіним може припинити участь у переговорах.