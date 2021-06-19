У промові про Другу світову Меркель згадала про окупований Крим

Канцлер наголосила, що дії Росії в Криму та на Донбасі є порушенням міжнародного права

Напередодні 80-річчя з моменту вторгнення вермахту в СРСР, канцлерка ФРН Анґела Меркель у своєму відеоподкасті, оприлюдненому в суботу, 19 червня, наголосила, що ФРН визнає свою постійну відповідальність за злочини нацистів.

«Для нас, німців, це - привід для сорому», - зазначила очільниця німецького уряду. Не можна забувати, що «ми – в боргу перед мільйонами жертв і їхніми нащадками», додала канцлерка. Про це повідомляє «DW»

При цьому вона нагадала, що попри жахливі події війни, багато хто простягнув Берліну руку примирення. За це Німеччина відчуває глибоку вдячність, підкреслила вона.

Анґела Меркель особливо відзначила політику президента СРСР Михайла Горбачова, завдяки якій Німеччина змогла мирно возз'єднатися в 1990 році.

У своєму подкасті канцлерка ФРН торкнулася й недавніх подій на пострадянському просторі. З великим жалем вона висловилася про те, що «активність громадянського суспільства в Росії, а також в Білорусі, останнім часом обмежена - більш того, стала неможливою».

«Коли мирні демонстранти і неугодні представники опозиції опиняються за ґратами, це накладає важкий відбиток на наші відносини», - підкреслила Меркель. Вона також додала, що анексія Росією українського Криму та підтримка сепаратистів на Сході України - порушення міжнародного права. Для Німеччини, як і для всього Європейського Союзу, це неприйнятно, наголосила канцлерка. Водночас, як додала вона, діалог з Росією потрібен.