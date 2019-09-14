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    У світі

    Депутати з Німеччини збираються в окупований Крим

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    Депутати з Німеччини збираються в окупований Крим

    Під час візиту очікуються зустрічі делегації з російською окупаційною владою в Криму та громадськістю

    Депутати німецького парламенту - Бундестагу і земельних парламентів ФРН відвідають в листопаді 2019 року анексований Росією Крим. Про це повідомив голова комітету з питань міжнаціональних відносин так званої державної ради республіки, підконтрольної Росії, глава національно-культурної автономії німців Криму Юрій Гемпель, пише російське видання ТАСС.

    «У листопаді 2019 року в нас буде делегація, в складі якої будуть чинні депутати Бундестагу та земельних парламентів. Це буде перший візит делегації в такому складі», - повідомив Гемпель, зазначивши, що в ході візиту очікуються зустрічі делегації з російською окупаційною владою в Криму та громадськістю. Він не уточнив склад делегації та її чисельність.

    Раніше повідомлялося, що Німеччина не рекомендує своїм громадянам їхати на окупований Донбас та в Крим.

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