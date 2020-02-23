Ексголова Тернопільської ОДА після звільнення похвалив Зеленського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський та Ігор Сопель

Колишній чиновник впевнений, що «Володимир Олександрович саме той президент, котрий змінить країну на краще»

Звільнений з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації Ігор Сопель прокоментував свою відставку

Відповідний допис він розмістив на своїй Facebook-сторінці.

«Написав заяву про відставку з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації. Щиро дякую президенту України Володимиру Зеленському за високу довіру. Впевнений, що Володимир Олександрович саме той президент, котрий змінить країну на краще. Дякую усім, хто вірив в мене та не піддавався інформаційним та політичним маніпуляціям. Рухаємось вперед!», - написав Сопель.

Як відомо, у суботу, 22 лютого, президент Володимир Зеленський прийняв відставку голови Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Сопеля за власним бажанням у зв’язку з ситуацією, що виникла на Тернопільщині через евакуацію з Китаю громадян України, та незадовільною роботою облдержадміністрації з інформування населення щодо епідеміологічної безпеки.

До слова, глава МОЗ Зоряна Скалецька повідомила про позитивну обстановку в санаторії в Нових Санжарах Полтавської області, де вона перебуває разом з евакуйованими з Китаю українцями.

Нагадаємо, 22 лютого секретар РНБО Олексій Данілов за дорученням президента України Володимира Зеленського вилетів у селище Нові Санжари Полтавської області.

Як повідомлялося, 20 лютого, після того, як стало відомо, що до смт Нові Санжари в Полтавській області привезуть на 14-денну обсервацію евакуйованих з Уханя українців та іноземців, жителі перекрили дорогу та міст до селища, сталися протести і сутички.