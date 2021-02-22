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    Окупанти просять води для Криму. Росія почала гібридну пропагандистську кампанію в Німеччині

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    <span>Російський глава окупованого Криму Сергій Аксенов разом з представником партії &laquo;Альтернатива для Німеччини&raquo; Вальдемаром Гердтом у Ялті&nbsp;</span> - Окупанти просять води для Криму. Росія почала гібридну пропагандистську кампанію в Німеччині
    Російський глава окупованого Криму Сергій Аксенов разом з представником партії «Альтернатива для Німеччини» Вальдемаром Гердтом у Ялті 
    Фото: ТАСС

    Кремль підключив до обливання брудом України своїх друзів у Бундестазі

    Депутат Бундестагу від правої партії «Альтернатива для Німеччини» Вальдемар Гердт заявив, що Україна, яка відмовляється постачати воду з материка до окупованого Криму робить так звану водну блокаду і діє «середньовічним методом облоги». Депутат, який підтримує агресивну політику Путіна щодо України й зокрема буває в окупованому Криму на запрошення окупаційної влади, заявив, що має намір підняти «водне» питання в стінах німецького парламенту. Про це сьогодні пишуть російські ЗМІ.

    За словами Гердта, на комісії з прав людини він пропонує розглянути, чи не порушується міжнародне право і на підставі чого приймаються рішення про перекриття води, «тим більше Україна, куди Німеччина вкладає мільйони євро в розвиток демократичних процесів».

    Проросійський депутат Бундестагу хоче просити німецький уряд «оцінити ефективність інвестицій в розвиток демократичного суспільства в Україні». Гердт також обурюється, що, мовляв, «демократичне, толерантне і людинолюбне західне суспільство» до сих пір мовчить з питання «водної блокади» окупованого півострова.

    Між іншим, минулого тижня стало відомо, що Україна добудує дамбу, яка унеможливить подачу води до окупованого Криму. Постійний представник президента України в Автономній республіці Крим Антон Кориневич підкреслив, що Україна не відновить подачу води на півострів до моменту його деокупації.

    Тим часом в окупованому Криму води все менше: вже третє місто переходить на погодинне водопостачання.

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що відновлення подачі дніпровської води в тимчасово окупований РФ Крим можливе тільки після його деокупації.

    Раніше ООН назвала головного винуватця проблем з водою в окупованому Криму. В Організації заявили, що країна-агресор Росія має нести відповідальність за забезпечення доступу до води мешканців окупованого нею Криму.

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    Теги: Крим Росія окупанти Німеччина депутат вода Україна окуповані території водопостачання море
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