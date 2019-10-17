У Ризі Зеленського «атакували» двоє підозрілих російських журналістів (фото)



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З’ясувалося, що двоє «журналістів» приїхали до Латвії з туристичною візою, що не дозволяє виконувати професійні дії

Коли Зеленський пішов у натовп поспілкуватися, до нього проштовхнулися двоє чоловіків з телекамерою та мікрофоном, але без жодних логотипів ЗМІ

У столиці Латвії під час урочистостей з участю президента Володимира Зеленського поліцейські затримали двох чоловіків з телекамерою та мікрофоном, які не мали жодної акредитації.

Про це повідомляє Укрінформ.

Інцидент стався після урочистої церемонії покладання квітів до пам’ятника Свободи Зеленським та президентом Латвії Егілсом Левітсом.

Коли Зеленський пішов у натовп поспілкуватися, до нього проштовхнулися двоє чоловіків з телекамерою та мікрофоном, але без жодних логотипів ЗМІ, та почали закидати запитаннями: «Що з «нормандським форматом?».

До них відразу підійшли поліцейські. Чоловіки, які ставили запитання президенту України, назвалися журналістами російського телеканалу НТВ. При цьому в них не було акредитації для висвітлення візиту та направлення від згаданого каналу.

Більше того, з’ясувалося, що вони приїхали до Латвії з туристичною візою, що не дозволяє виконувати професійні дії. У відповідь на запитання поліцейських «журналісти» сказали, що візу їм робила якась інша фірма, і вони «всюди так працюють». Урешті-решт обох затримали для з’ясування обставин.

Зазначається, що «телеоператор НТВ» вів зйомку ще зранку, на початку візиту та зустрічі двох президентів.

Нагадаємо, 16 жовтня президент Зеленський перебував із офіційним візитом в Латвії.

До слова, українські моряки, звільнені з російського полону, проходитимуть реабілітацію та лікування у Латвії.