Зеленський назвав українську діаспору в Латвії «голубами миру»



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Президент назвав представників діаспори «маленькою Україною у Латвії» Фото: пресслужба президента України

Зеленський наголосив, що українська діаспора є «нашими голубами миру» які доносять усьому світові правду про події в Україні

Під час офіційного візиту до Латвії президент України Володимир Зеленський поспілкувався з українською діаспорою та назвав її «голубами миру».

Про це повідомляє пресслужба президента.

«Ви є маленькою Україною у Латвії, тому ви не повинні бути розрізненими. Як і ми в Україні, ви маєте бути об’єднаними та пам’ятати, що від кожного з вас залежить, коли буде мир, коли ми повернемо наші території, всіх наших громадян і обов’язково переможемо у цій війні», - зазначив Зеленський.

Водночас Зеленський наголосив, що українська діаспора є «нашими голубами миру» які доносять усьому світові правду про події в Україні.

«Це справді наші великі дипломати – крім амбасадорів, посольств, народні дипломати України», - додав український президент.

Як зазначається, Володимир Зеленський і президент Латвійської Республіки Егілс Левітс поклали квіти до Монумента Свободи, що розташований у центрі Риги. Він символізує єдність, державність Латвії та присвячений загиблим за незалежність країни.

Також президент України разом із дружиною Оленою поклали квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку та відвідали Музей окупації Латвії.

Нагадаємо, у Ризі пройшла зустріч президента України Володимира Зеленського, який прибув з офіційним візитом до Латвії, з президентом країни Егілсом Левітсом.

Під час візиту також були заплановані зустрічі Зеленського зі спікером латвійського Сейму Інарою Мурнієце і прем’єрміністром Латвії Кріш’янісом Каріньшем.