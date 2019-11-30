Путінська стратегія великих крадіжок «Цап-царап» провалилася в спорті

Скільки злодієві не красти, а батога не оминути

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Ставшая с некоторых пор практически официальной путинская стратегия большого хапка «Цап-царап» первым делом провалилась в спорте. Минимум на четыре года российских спортсменов собираются отстранить от всех международных соревнований. Наивные жулики думали легко цап-царапнуть с помощью допинга медали в Сочи, а потом подменить анализы и замести следы. Обломились. Теперь даже едросс Фетисов называет Россию «самой опозорившейся страной в истории спорта».

Проблема российской верхушки в том, что она, привыкнув легко и безнаказанно воровать у себя дома, стала переносить практику «цап царапа» на международную арену в различные сферы жизни: от спорта до большой политики. А «здесь вам не тут» - как говорил классик. Такие практики могут давать краткосрочный эффект, но самоубийственны в долгосрочной перспективе.

Украинские корабли вернули, напоследок цап-царапнув оттуда всю технику и даже унитазы. Ну, это в обычном российском стиле: «тащи с завода каждый гвоздь». Однако в мире нельзя вести себя, как привыкли вороватые российские чиновники. За преступлением неизбежно последует наказание. Всё царапнутое придется вернуть - и Крым, и Донецк с Луганском, и вывезенные оттуда ценности. А еще придётся сторицей заплатить за украденное (даже за унитазы, свинченные с украинских кораблей), как платит российский спорт за свои цап-царапнутые «победы».





Джерело: блог Ігора Ейдмана

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