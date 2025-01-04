Окупанти втратили майже половину загороджень із барж біля Керченського мосту

РФ в Криму за місяць втратила 16 барж

Під час осінньо-зимових штормів росіяни втратили майже половину загороджень із барж біля Керченського мосту. Про це повідомляє моніторингова група «Кримський вітер».

Моніторингова група на супутниковому знімку за грудень нарахувала біля Кримського мосту 18 барж, тоді як 8 листопада 2024 року по обидва боки судноплавного каналу зафіксували 34 барж, які були закріплені між собою у два ряди.

Водночас зазначається, що відновленням загороджень ніхто не займається.

Нагадаємо, що баржами окупанти намагаються захистити інфраструктуру від ударів морськими дронами. Вперше росіяни використали баржі класу «річка-море» для захисту Керченського мосту восени 2023 року. Тоді сім плавзасобів скріпили між собою ланцюгами та притопили поруч зі східним прольотом мосту, ймовірно, для захисту опор від підводних атак.

До слова, триває 1046-й день повномасштабної війни в Україні.

Загалом від початку минулої доби відбулося 138 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Ситуація на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля.