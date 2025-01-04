Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти втратили майже половину загороджень із барж біля Керченського мосту

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти втратили майже половину загороджень із барж біля Керченського мосту
Супутникові знімки Керченського моста
фото: Крымский ветер

РФ в Криму за місяць втратила 16 барж

Під час осінньо-зимових штормів росіяни втратили майже половину загороджень із барж біля Керченського мосту. Про це повідомляє моніторингова група «Кримський вітер».

Моніторингова група на супутниковому знімку за грудень нарахувала біля Кримського мосту 18 барж, тоді як 8 листопада 2024 року по обидва боки судноплавного каналу зафіксували 34 барж, які були закріплені між собою у два ряди.

Водночас зазначається, що відновленням загороджень ніхто не займається.

Нагадаємо, що баржами окупанти намагаються захистити інфраструктуру від ударів морськими дронами. Вперше росіяни використали баржі класу «річка-море» для захисту Керченського мосту восени 2023 року. Тоді сім плавзасобів скріпили між собою ланцюгами та притопили поруч зі східним прольотом мосту, ймовірно, для захисту опор від підводних атак.

До слова, триває 1046-й день повномасштабної війни в Україні.

Загалом від початку минулої доби відбулося 138 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Ситуація на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля.

Читайте також:

Теги: Крим

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Крим та війна у Сирії. Що треба знати іноземним політикам, які торгують українськими територіями
Крим та війна у Сирії. Що треба знати іноземним політикам, які торгують українськими територіями
8 грудня, 2024, 19:28
Куришко приєдналася до команди представництва у грудні 2021 року
Представництво президента в Криму отримало нову очільницю
5 грудня, 2024, 12:32
Морський пасажирський транспорт у місті призупинив роботу з 20:35 за місцевим часом
У Севастополі чути вибухи, у місті оголошено повітряну тривогу
11 грудня, 2024, 20:22
РФ експропріювала активи «Нафтогазу» у Криму в порушення положень міжурядової угоди
Росія програла касацію проти «Нафтогазу» в нідерландському суді
13 грудня, 2024, 14:37
Стільниковий зв'язок і WiFi працюватимуть на півостріві
Окупаційна влада Криму відключатиме місцевих від інтернету «заради безпеки»
17 грудня, 2024, 19:34
Зеленський наголосив, що жоден світовий лідер «не має права вести переговори з Путіним без України»
Зеленський: Україна не має сил, щоб відвоювати Крим і Донбас
18 грудня, 2024, 14:26
На честь 80-річчя завершення Другої світової війни Кремль планує знову розігрувати тему «борця з нацизмом»
Росія готує пропагандистську акцію на роковини Ялтинської конференції – Центр нацспротиву
27 грудня, 2024, 04:32
У тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів
У тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів
31 грудня, 2024, 01:02
ВМС завдали десятки успішних ударів по пів сотні російських військових об’єктах
Військово-морські сили повідомили, як удари України вплинули на дії РФ у Криму
Вчора, 15:49

Події в Україні

Окупанти втратили майже половину загороджень із барж біля Керченського мосту
Окупанти втратили майже половину загороджень із барж біля Керченського мосту
Стало відомо, коли Україна отримає перші винищувачі Mirage 2000
Стало відомо, коли Україна отримає перші винищувачі Mirage 2000
Міноборони США повідомило, чи встигне відправити Україні всю обіцяну допомогу до інавгурації Трампа
Міноборони США повідомило, чи встигне відправити Україні всю обіцяну допомогу до інавгурації Трампа
Росія змістила увагу з захоплення Покровська на просування до кордонів Дніпропетровщини – ISW
Росія змістила увагу з захоплення Покровська на просування до кордонів Дніпропетровщини – ISW
Окупанти вночі запустили по Україні понад 80 дронів: є руйнування та постраждалі
Окупанти вночі запустили по Україні понад 80 дронів: є руйнування та постраждалі
Втрати ворога станом на 4 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 4 січня 2025 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
725K
З якими хворобами звільняють від мобілізації. Повний перелік
137K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 січня: ситуація на фронті
54K
Скільки українців із окупованих територій вступили в армію РФ у 2024 році? Звіт Центру нацспротиву
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 січня 2025
32K
Гривня з кожної посилки йде Милованову? Опозиційна депутатка викрила схему «Укрпошти»
31K
Всі обмежено придатні повинні з'явитися до ТЦК для направлення на ВЛК

Новини

Росіяни захопили ще три населені пункти на Донеччині – DeepState
Сьогодні, 06:36
Мало ймовірно, що росіяни підійматимуть затонулі в Керченській протоці танкери – ВМС
Сьогодні, 05:51
Скільки відсотків українців готові поступитись територіями заради миру? Опитування КМІС
Сьогодні, 02:59
4 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 сiчня, 00:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua