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    У Росії застрелився син легендарного Леоніда Утьосова

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    У Росії застрелився син легендарного Леоніда Утьосова
    Фото з відкритих джерел

    Позашлюбний син Утьосова наклав на себе руки в тирі

    У Москві застрелився позашлюбний син Леоніда Утьосова. Тіло 56-річного чоловіка виявили в приватному стрілецькому клубі «ССК Майстер». Про це пише Лента.ру.

    Чоловік прийшов у приватний тир та скоїв суїцид.

    Загиблий – москвич Ігор Пашинін, у 2016 році чоловік пройшов генетичну експертизу і довів спорідненість зі співаком Леонідом Утьосовим.

    За його словами, Леонід Утьосов в 70 років завів роман з 24-річною донькою своєї домробітниці – майбутньою матір'ю Ігоря Пашиніна.

    Кандидат юридичних наук, підприємець Ігор Пашинін народився в 1965 році, коли Леоніду Утьосову було 70 років.

    Нагадаємо, естрадний артист, співак і кіноактор Леонід Утьосов – уродженець Одеси.
    Він народився 22 березня 1895 року.

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    Теги: артист чоловік співак
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    У Росії застрелився син легендарного Леоніда Утьосова