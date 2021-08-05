У Росії застрелився син легендарного Леоніда Утьосова

Позашлюбний син Утьосова наклав на себе руки в тирі

У Москві застрелився позашлюбний син Леоніда Утьосова. Тіло 56-річного чоловіка виявили в приватному стрілецькому клубі «ССК Майстер». Про це пише Лента.ру.

Чоловік прийшов у приватний тир та скоїв суїцид.

Загиблий – москвич Ігор Пашинін, у 2016 році чоловік пройшов генетичну експертизу і довів спорідненість зі співаком Леонідом Утьосовим.

За його словами, Леонід Утьосов в 70 років завів роман з 24-річною донькою своєї домробітниці – майбутньою матір'ю Ігоря Пашиніна.

Кандидат юридичних наук, підприємець Ігор Пашинін народився в 1965 році, коли Леоніду Утьосову було 70 років.

Нагадаємо, естрадний артист, співак і кіноактор Леонід Утьосов – уродженець Одеси.

Він народився 22 березня 1895 року.

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