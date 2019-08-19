Александр Пономарев заявил, что у него пытаются украсть песню



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Александр Пономарев

Артист сообщил о проблеме в соцсети

Знаменитый украинской певец Александр Пономарев, который недавно праздновал день рождение, обвинил известного американского исполнителя в плагиате.

В Инстаграме Пономарев заявил, что певец Артуро украл его трек «Варто чи ні», написанный Александром в 2004-м году.

«Хочет украсть песню мою американец с компаниями! Уже второй раз! Песню, которую я написал в 2004 году, выложил в YouTube, сейчас перезалил, ибо качество предыдущей версии была не лучшей и после того началось, речь о песне #ялюблютількитебе! Конечно буду загонять этих воришек за синие облака, но сам прецедент, я в шоке (о комментарии в YouTube вообще молчу)», - возмутился певец.

Также Пономарев попросил своих поклонников помочь ему и оставить комментарии под композицией американского певца.

«П.С. кто знает английский, просьба оставить комментарий вору, если есть время, можно еще пожаловаться в Youtube», - отметил артист.

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