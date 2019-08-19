  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Александр Пономарев заявил, что у него пытаются украсть песню

    • Розсилка
    Александр Пономарев - Александр Пономарев заявил, что у него пытаются украсть песню
    Александр Пономарев

    Артист сообщил о проблеме в соцсети

    Знаменитый украинской певец Александр Пономарев, который недавно праздновал день рождение, обвинил известного американского исполнителя в плагиате.

    В Инстаграме Пономарев заявил, что певец Артуро украл его трек «Варто чи ні», написанный Александром в 2004-м году.

    screenshot_4_25

    «Хочет украсть песню мою американец с компаниями! Уже второй раз! Песню, которую я написал в 2004 году, выложил в YouTube, сейчас перезалил, ибо качество предыдущей версии была не лучшей и после того началось, речь о песне #ялюблютількитебе! Конечно буду загонять этих воришек за синие облака, но сам прецедент, я в шоке (о комментарии в YouTube вообще молчу)», - возмутился певец.

    Также Пономарев попросил своих поклонников помочь ему и оставить комментарии под композицией американского певца.

    «П.С. кто знает английский, просьба оставить комментарий вору, если есть время, можно еще пожаловаться в Youtube», - отметил артист.

     Читайте также: Самая молодая миллиардерша в крошечном купальнике показала пышные прелести
    артист
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ