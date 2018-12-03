Служба безпеки Чехії заявила, що за кібератаками на МЗС стоїть Росія



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Зловмисники отримали доступ до понад 150 поштових скриньок персоналу МЗС і копіювали електронні листи та вкладення

Розвідувальні служби Росії стоять за кібератаками, спрямованими на Міністерство закордонних справ Чехії минулого року.

Про це повідомляє Інформаційна служба безпеки Чеської Республіки (BIS) в доповіді за 2017 рік, пише Reuters.

У своїй доповіді cлужба контррозвідки BIS сказала, що дві окремі атаки на Міністерство закордонних справ Чехії частково були роботою хакерської групи APT28, яка пов'язана з російським урядом і була звинувачена в кібератаках у Німеччині й США.

«Всі висновки ясно показують, що це була саме кампанія кібершпіонажу Turla, за якою стоїть ФСБ, та APT28 / Sofacy, що підкоряється російській військовій розвідці ГРУ», - сказано в річному звіті.

У ньому йдеться про те, що зловмисники отримали доступ до понад 150 поштових скриньок персоналу МЗС і копіювали електронні листи та вкладення. «Таким чином, вони отримали дані, які можуть використовуватися для майбутніх атак, а також перелік потенційних цілей практично у всіх важливих державних установах, - йдеться у повідомленні.

Міністерство закордонних справ Чехії заявляло в той час, що вважає, що іноземна держава стоїть за цим втручанням, але запевнило: конфіденційних матеріалів викрадено не було.

Як і в попередні роки, Росія продовжує використовувати розвідників, які зокрема діють на дипломатичній основі.

BIS також повідомила про активізацію діяльності офіцерів китайської розвідки. Крім того, BIS виявила кілька кібернападів на чеські військові відомства, зокрема на декілька приватних електронних акаунтів людей, пов'язаних з Міністерством оборони та армією. При цьому застосовувалася програма X-Agent.