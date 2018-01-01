У Саудівській Аравії звільнили всіх принців, затриманих за корупцію

На досудове врегулювання погодилася більшість затриманих

В Саудівській Аравії звільнили всіх затриманих в ході антикорупційної кампанії принців, колишніх міністрів і підприємців, яких утримували в готелі Ritz Carlton в Ер-Ріяді, передає Reuters з посиланням на саудівських чиновників. [READ_MORE] Повідомляється, що за останні дні готель залишили принц Аль-Валід бен Таляль, власник медіахолдингу MBC



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На досудове врегулювання погодилася більшість затриманих

В Саудівській Аравії звільнили всіх затриманих в ході антикорупційної кампанії принців, колишніх міністрів і підприємців, яких утримували в готелі Ritz Carlton в Ер-Ріяді, передає Reuters з посиланням на саудівських чиновників.

Повідомляється, що за останні дні готель залишили принц Аль-Валід бен Таляль, власник медіахолдингу MBC Аль-Валід аль-Ібрагім, а також голова будівельного холдингу Saudi Binladin Group Бакр бен Ладен.

Відзначимо, минулого тижня Ер-Ріяд заявив про завершення розслідування, по якому проходили десятки високопоставлених чиновників і бізнесменів. На досудове врегулювання погодилася більшість затриманих, а справи 95 підозрюваних будуть передані до прокуратури.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Саудівської Аравії запропонувала зняти звинувачення з принців за 100 млрд доларів. В країні за підозрою в корупції з кінця листопада 2017 року були затримані в цілому 350 осіб, у тому числі 11 принців, а також чиновники і бізнесмени.