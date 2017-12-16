У Саудівській Аравії підтвердили ув’язнення 11 принців

11 принців були відправлені до в’язниці Аль-Хайер з максимальною безпекою

7 січня генеральний прокурор Саудівської Аравії Сауд аль-Моеб заявив, що 11 принців королівської родини стоять перед судом за звинуваченням в «руйнуванні громадського миру та порядку». Це сталося після того, як вони виступили проти рішень влади країни, згідно з якими припиняється фінансування частини витрат членів королівської



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11 принців були відправлені до в’язниці Аль-Хайер з максимальною безпекою

7 січня генеральний прокурор Саудівської Аравії Сауд аль-Моеб заявив, що 11 принців королівської родини стоять перед судом за звинуваченням в «руйнуванні громадського миру та порядку».

Це сталося після того, як вони виступили проти рішень влади країни, згідно з якими припиняється фінансування частини витрат членів королівської сім’ї з державного бюджету. Акція відбулася біля історичного палацу поблизу Ріяда.

«Незважаючи на поінформованість про те, що їхні вимоги не є законними, 11 принців відмовилися покинути територію (біля палацу – ред.), порушуючи громадський спокій та порядок», – сказав Моеб.

11 принців були відправлені до в’язниці Аль-Хайер з максимальною безпекою на південь від Ер-Ріяда.

Саудівська Аравія впродовж останніх двох років запровадила серію заходів щодо жорсткої економії, спрямовану на збільшення надходжень та скорочення витрат, оскільки глобальний спад цін на нафту спричинив дефіцит бюджету.

Йдеться, зокрема, про плату за електрику, воду та інші комунальні послуги. Реформи, передбачені указом короля Салмана, передбачають також запровадження податку на додану вартість та інші заходи, покликані зберегти стабільність бюджету.

Торік високопосадовці й бізнесмени, серед яких були члени королівської сім'ї, були затримані за розпорядженням наслідного принца Мохаммеда бін Салмана за звинуваченням у корупції. Частину затриманих відпустили після того, як вони погодилися передати значні кошти до бюджету країни.

Раніше ЗМІ повідомили, що у Саудівській Аравії затримали 11 принців, що протестували проти жорсткої економії.

Джерело: Радіо Свобода