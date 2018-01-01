Племінник короля Саудівської Аравії заплатив мільярд доларів і вийшов на свободу

Аль-Валід бен Таляль уклав угоду з прокуратурою

Принц, мільярдер і племінник короля Саудівської Аравії аль-Валід бін Таляль відпущений на свободу після декількох місяців з моменту затримання. Про це повідомляє інформагентство AFP в неділю, 28 січня, з посиланням на ділового партнера принца-бізнесмена. Представник уряду повідомив, що аль-Валід бін Таляль, який залишається главою інвестиційної



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Аль-Валід бін Таляль

Аль-Валід бен Таляль уклав угоду з прокуратурою

Принц, мільярдер і племінник короля Саудівської Аравії аль-Валід бін Таляль відпущений на свободу після декількох місяців з моменту затримання. Про це повідомляє інформагентство AFP в неділю, 28 січня, з посиланням на ділового партнера принца-бізнесмена.

Представник уряду повідомив, що аль-Валід бін Таляль, який залишається главою інвестиційної компанії King Holding Company, уклав угоду з прокуратурою. Згідно з повідомленнями ЗМІ, принц заплатив за своє визволення понад мільярд доларів.

62-річний бін Таляль - один з найбагатших людей в світі. На початку листопада 2017 року він був затриманий в Саудівській Аравії за підозрою в корупції. Крім бізнесмена було затримано ще близько 350 осіб, в тому числі ряд принців, високопоставлені чиновники і бізнесмени, яких розмістили в п'ятизірковому готелі Ritz Carlton в Ер-Ріяді.

Пізніше на свободу були відпущені більшість затриманих, які також погодилися заплатити за звільнення. Раніше повідомлялося, що влада могла отримати таким чином понад 100 млрд доларів. Високопоставлений саудівський чиновник розповів агентству Bloomberg, що в кінці січня завершаться переговори з усіма підозрюваними, і той, з ким владі не вдасться укласти угоду, постане перед судом.

Спостерігачі вважають, що затримання стали методом боротьби принца Мухаммеда бен Сальмана зі своїми політичними конкурентами. Раніше принц оголошував про намір радикально модернізувати країну і її економіку.

Джерело: Deutsche Welle