У Сербії через повені ввели надзвичайний стан у 20 муніципалітетах і містах



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У Сербії, західну частину якої охопила повінь, надзвичайний стан оголошено в 20 муніципалітетах і містах.

Про це повідомляє RTS.

«Надзвичайний стан у зв’язку з цим стихійним лихом вже оголошено у 20 муніципалітетах та містах – при цьому він, імовірно, охопить ще більше територій», - йдеться в повідомленні.

Раніше йшлося про сім муніципалітетів, де було оголошено наадзвичайний стан.

Зазначається, що у регіоні практично всі місцеві річки вийшли з берегів. Затоплено більше 700 домогосподарств, багато регіональних доріг перекриті чи пошкоджені,чимало мостів зруйновано, внаслідок чого деякі населені пункти відрізано від комунікації. Довелося евакуювати 275 людей.

Через негоду у західних областях України ще з понеділка 22 червня почалися паводки. Так, ще 22 червня поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

Вже тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці попередили, що затопить щонайменше чотири райони.

Також через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.

На Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади сталося близько 30 зсувів та селевих потоків.

Як повідомлялося, лише на третій день негоди Шмигаль та Аваков вилетіли на Прикарпаття.