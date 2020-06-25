У Сербії через повені ввели надзвичайний стан у 20 муніципалітетах і містах
Влада обіцяє швидке відшкодування збитків постраждалому від повеней населенню
У Сербії, західну частину якої охопила повінь, надзвичайний стан оголошено в 20 муніципалітетах і містах.
Про це повідомляє RTS.
«Надзвичайний стан у зв’язку з цим стихійним лихом вже оголошено у 20 муніципалітетах та містах – при цьому він, імовірно, охопить ще більше територій», - йдеться в повідомленні.
Раніше йшлося про сім муніципалітетів, де було оголошено наадзвичайний стан.
Зазначається, що у регіоні практично всі місцеві річки вийшли з берегів. Затоплено більше 700 домогосподарств, багато регіональних доріг перекриті чи пошкоджені,чимало мостів зруйновано, внаслідок чого деякі населені пункти відрізано від комунікації. Довелося евакуювати 275 людей.
Як повідомлялося, на Заході України внаслідок ускладенння паводкової обстановки підтоплено 285 населених пунктів, майже 10 тисяч будинків, на Прикарпатті загинуло троє людей.
Сьогодні рятувальники попередили про підйом води у трьох річках.
Також рятувальники повідомили, що негода зруйнувала на Заході України понад 100 км доріг та 64 мости.
Зазначимо, що в Івано-Франківській області за дві доби випало 200-235 міліметрів опадів, це до 2-2,5 місячних норм.
Через негоду у західних областях України ще з понеділка 22 червня почалися паводки. Так, ще 22 червня поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.
Вже тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці попередили, що затопить щонайменше чотири райони.
Також через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.
На Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади сталося близько 30 зсувів та селевих потоків.
Як повідомлялося, лише на третій день негоди Шмигаль та Аваков вилетіли на Прикарпаття.