У Шрі-Ланці чоловік врятував вірян у церкві від чергового теракту



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Більше 300 людей загинули унаслідок вибухів у готелях і церквах Шрі-Ланки, які прогриміли під час святкування Великодня

Перед службою Рамеш Раджу побачив у дворі незнайомого йому чоловіка з великим рюкзаком

У Шрі-Ланці, де відбулася серія терактів, 40-річний будівельник Рамеш Раджу не пустив терориста-смертника в церкву, де проходила великодня служба. Його дії врятували життя сотень вірян.

Про це повідомляє BBC News.

Вдова Раджу розповіла, що їхня сім'я ходить до церкви щонеділі. Перед службою Рамеш побачив у дворі незнайомого йому чоловіка з великим рюкзаком. Той заявив, що в сумці знаходиться відеокамера і він хоче зняти на відео богослужіння.

«Мій чоловік сказав, що для початку йому потрібно отримати дозвіл на зйомку», - поділилася жінка. Після цього вона увійшла до церкви разом з дітьми, а згодом почула вибух.

Через кілька годин жінка знайшла тіло чоловіка в лікарні. Їй повідомили, що він загинув на місці. Чоловіка поховали у понеділок, 22 квітня.

Як повідомлялося, 21 квітня у Шрі-Ланці в неділю сталося вісім вибухів. Об'єктами атаки стали дорогі готелі в столиці країни Коломбо і її околицях, а також церкви в містах Коломбо, Негомбо і Баттікалоа. Останній вибух стався в передмісті Коломбо Дематагода і був здійснений смертником.

За останніми даними кількість загиблих унаслідок вибухів у готелях і церквах Шрі-Ланки, які прогриміли під час святкування Великодня, зросла з 321 до 359.

До розслідування серії вибухів на Шрі-Ланці залучили фахівців Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерполу.

22 квітня президент Шрі-Ланки Майтрипала Сирисена після серії вибухів ухвалив рішення ввести в країні надзвичайний стан.

Терористичне угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за серію вибухів на Шрі-Ланці.

Джерело: Лента.Ру