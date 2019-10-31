Twitter забороняє усю політичну рекламу



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В компанії не хочуть, щоб на політичні рішення людей впливала таргетована реклама

Засновник Twitter вважає, що політичний посил може вплинути на рішення мільйона людей

Засновник Twitter Джек Дорсі заявив, що соціальна мережа прийняла рішення повністю заборонити політичну рекламу.

«Ми прийняли рішення припинити всю політичну рекламу в Twitter по всьому світу. Ми вважаємо, що можливість донести політичне повідомлення повинно бути заслужено, а не придбано», - написав Дорсі на своїй сторінці у соціальній мережі.

Зокрема, Дорсі вважає, що незважаючи на ефективність таргетованої реклами, політичний посил може вплинути на рішення мільйона людей.

Раніше повідомлялося, що американська компанія Twitter боротиметься з поширенням фейковий новин.

Зазначимо, що Twitter в Україні використовується все ще не дуже активно. Але показник використання соцмережі все ж зріс з 8% у 2018 році до 11% у 2019-му.

До слова, засновник Facebook Марк Цукерберг звинуватив Росію у втручанні у вибори США 2020 року.