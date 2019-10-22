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    Технології

    Twitter буде боротися з фейковими новинами

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    Twitter буде боротися з фейковими новинами

    У соцмережі заявили, що робота над новою політикою щодо боротьби зі ЗМІ, які займаються «фабрикацією і маніпулюванням новин», вже розпочато

    Американська компанія Twitter боротиметься з поширенням фейковий новин.

    Про це написано на сторінці компанії.

    Як стало відомо, в соцмережі будуть оновлені правила.

    У компанії уточнили, що робота над новою політикою щодо боротьби зі ЗМІ, що займаються «фабрикацією і маніпулюванням новин» у  Twitter, вже розпочато.

    У Twitter відзначили, що особлива увага буде звертатися на інформацію, опубліковану у ЗМІ, що становить загрозу для безпеки людей, а також може призвести до заподіяння фізичної шкоди.

    Як повідомлялося, Цукерберг звинуватив Росію у втручанні у вибори США 2020 року.

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