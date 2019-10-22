Twitter буде боротися з фейковими новинами



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У соцмережі заявили, що робота над новою політикою щодо боротьби зі ЗМІ, які займаються «фабрикацією і маніпулюванням новин», вже розпочато

Американська компанія Twitter боротиметься з поширенням фейковий новин.

Про це написано на сторінці компанії.

Як стало відомо, в соцмережі будуть оновлені правила.

У компанії уточнили, що робота над новою політикою щодо боротьби зі ЗМІ, що займаються «фабрикацією і маніпулюванням новин» у Twitter, вже розпочато.

У Twitter відзначили, що особлива увага буде звертатися на інформацію, опубліковану у ЗМІ, що становить загрозу для безпеки людей, а також може призвести до заподіяння фізичної шкоди.

Як повідомлялося, Цукерберг звинуватив Росію у втручанні у вибори США 2020 року.