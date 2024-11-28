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У Словаччині затримали двох українців, яких підозрюють у хвилі мінувань

Марія Мартинюк
glavcom.ua
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У Словаччині затримали двох українців, яких підозрюють у хвилі мінувань
Українців затримали ще у вівторок, 26 листопада, але наразі більш конкретної інформації про справу та розслідування навести неможливо
фото з відкритих джерел

Вони причетні до розвідувальної діяльності та загрожували безпеці країни

У Словаччині затримали двох громадян України у межах розслідування хвилі мінувань і загроз критичній інфраструктурі. Про це повідомив керівник Словацької служби інформації Павел Гаспар, пише «Європейська правда».

За словами Гаспара, українців затримали ще у вівторок, 26 листопада, але наразі більш конкретної інформації про справу та розслідування навести неможливо.

«Ми задокументували, принаймні на рівні розвідки, довгострокову скоординовану діяльність певної групи осіб, яка має ознаки витонченої розвідувальної діяльності і пов'язана з безпекою Словаччини та має потенційний вплив на неї», – розповів він.

Словацькі ЗМІ раніше повідомили про затримання українця в місті Міхаловце на сході Словаччини, а також про обшуки в іншого громадянина України в селі Вінне неподалік.

Заява Гаспара пролунала після засідання Ради безпеки Словаччини, на якій обговорювалась нещодавня хвиля гібридних атак і погроз про замінування шкіл і громадських будівель.

Керівник Словацької служби інформації заявив, що Словаччина – єдина країна, яка встановила особу потенційного виконавця у випадку з погрозами про замінування.

«Там ведуться конкретні дії. Я буду радий, якщо найближчим часом ми зможемо представити більше деталей. Рівень ризику для безпеки, який становлять ці засоби ведення гібридної війни, є низьким», – додав він.

У європейських країнах раніше відбулись інциденти, які, як вважається, можуть бути диверсією з боку Кремля.

Нагадаємо, що раніше повідомляли про те, що між Угорщиною та Словаччиною назріває конфлікт. Країни могли посваритися з Угорщиною через новий мовний законопроєкт, який обмежує використання мов національних меншин, зокрема угорської.

 

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Теги: Словаччина замінування підозра українці

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