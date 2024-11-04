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Президент Словаччини відхилив усі заявки громадян на вступ до лав ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Президент Словаччини відхилив усі заявки громадян на вступ до лав ЗСУ
Раніше Пеллегріні розміщував рекламні щити з написом: «Словаччина не відправить в Україну жодного солдата»
фото з відкритих джерел

Служба в іноземній армії без згоди президента у Словаччині є кримінальним злочином

З моменту вступу на посаду в червні 2024 року президент Словаччини Петер Пеллегріні відхилив звернення чотирьох громадян, які планували приєднатися до української армії. Про це повідомляє Tasr з посиланням на канцелярію очільника країни.

Служба в іноземній армії без згоди президента у Словаччині є кримінальним злочином, за який винному загрожує в’язниця. Одне з відхилених чинним президентом прохань було подане ще його попередниці Зузані Чапутовій, але вона не встигла його розглянути. Сама вона видала кілька таких дозволів.

Пеллегріні в минулому підтримував військову допомогу Україні, але в ході передвиборчої кампанії заявив, що війну нібито не можна завершити на полі бою. Він виступив за мирні переговори і заявляв, що його суперник на виборах Іван Корчок хоче втягнути країну у війну з Росією.

Варто зазначити, що перед другим туром виборів у Словаччині з’явилися рекламні щити з портретом Пеллегріні й написом: «Словаччина не відправить в Україну жодного солдата».

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел дозволив 60 громадянам країни вступити до лав Збройних сил України.

До відома, у застосунку «Резерв+» став доступний сервіс рекрутингу. Він поможе українцям знайти для себе оптимальну вакансію у війську. Як зазначає Міноборони, завдяки співпраці з Lobby X, сервіс пропонує найбільший перелік відкритих посад у Силах оборони – понад 4 тис.

Також у застосунку «Дія» з'явилася можливість долучитися до Армії дронів. Після подання заяви людина потрапить лише в той підрозділ, який обрала, а на базову військову підготовку кожен охочий потрапить з уже підписаним контрактом. Придатність до служби також підтверджується самостійно ще на етапі подання заяви, тому проходити ВЛК не потрібно.

До слова, Україні необхідно додатково мобілізувати 160 тис. осіб, оскільки є величезний дефіцит якісного особового складу. 

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Теги: Словаччина президент ЗСУ армія добровольці війна

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