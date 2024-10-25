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Словаччина стала одним із лідерів ЄС за обсягом військової допомоги Україні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Словаччина стала одним із лідерів ЄС за обсягом військової допомоги Україні
Словаччина продовжує активну допомогу ЗСУ
фото із відкритих джерел

Словаччина передала Україні військове обладання майже на 700 млн євро

З моменту повномасштабного вторгення Росії до України Словаччина передала нашій державі військову допомогу на суму майже 700 млн. євро. Про це сьогодні, 25 жовтня, повідомила прессекретарка Верховного контрольного управління (NKÚ) країни Даніела Болех Добакова. Про це пише TVnoviny.

«Якщо порівнювати фінансовий обсяг подарованої військової техніки з валовим внутрішнім продуктом, то наша країна входить до десятки європейських держав, що активно допомагають», – повідомив голова управління Любомир Андраші, додавши, що на сьогоднішній день Братислава отримала лише 82 млн євро від Європейського фонду миру (EPF), який частково компенсує країнам-членам ЄС витрати на витрачену допомогу.

Йдеться, що Словаччина дала Києву систему протиповітряної та протиракетної оборони С-300. За даними відомства, її вартість становила майже 69 млн євро. У документі, поданому уряду на обговорення, Міноборони заявило, що повітряний простір Словаччини буде захищено новою системою, яка була доставлена ​​з-за кордону після передачі систем ППО Києву.

Нагадаємо, шість вантажівок доправили до України боєприпаси, гроші на які зібрали 70 тис. жителів Словаччини. Ініціатор збору Федір Блащак повідомив, що шість вантажівок доставили 135 палет з 122 тоннами боєприпасів. Він зазначив, що, якщо врахувати населення, Словаччина внесла більше на військові потреби України, ніж Канада.

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Теги: Міноборони Словаччина Україна військова допомога

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