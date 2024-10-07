Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна і Словаччина планують запустити потяги з Києва до Братислави

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Україна і Словаччина планують запустити потяги з Києва до Братислави
У планах України та Словаччини розвиток транскордонного залізничного маршруту Чоп – Чієрна над Тисою
фото з відкритих джерел

Український прем'єр розповів про плани запустити альтернативне залізничне сполучення Київ-Братислава з продовженням до Відня

Україна та Словаччина планують запустити альтернативне залізничне сполучення Київ-Братислава. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками других міжурядових консультацій зі Словаччиною, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Плануємо запустити альтернативне залізничне сполучення Київ-Братислава з продовженням до Відня з пересадкою на станції Чоп», – зазначив Шмигаль.

Як наголосив глава українського уряду, що ще один проєкт – це розвиток транскордонного залізничного маршруту Чоп – Чієрна над Тисою. Зокрема, відбувається розвиток інфраструктури прикордонного пункту пропуску для збільшення його можливостей.

Нагадаємо, прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль та прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провели другі міжурядові консультації.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» та польські державні залізниці домовилися розвивати інтермодальні маршрути до Азії.

До слова, «Укрзалізниця» змінила розклад руху низки поїздів через ремонтні роботи колії на ділянці Івано-Франківськ – Рахів із 13 до 30 жовтня. У цей період кінцевими станціями для деяких маршрутів поїздів стануть Івано-Франківськ, Коломия, Чернівці та Делятин.

Читайте також:

Теги: Відень Словаччина Фіцо Денис Шмигаль потяг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Укрзалізниця» від початку року перевезла 118 млн тонн вантажів
Президент «Укрметалургпрому» пояснив, що стримує інвесторів від вкладення грошей в Україну
5 жовтня, 12:09
Загалом 2023-го в якості благодійної допомоги столиця Польщі передала Києву 60 вагонів метро
Зеленою гілкою метро почав курсувати третій потяг, переданий Варшавою
3 жовтня, 14:56
Україна з 2022 року наростила виробництво зброї в п'ять разів
Шмигаль назвав стратегічне завдання України на наступний рік
2 жовтня, 10:01
Словацький плацдарм російського наступу
Словацький плацдарм російського наступу
28 вересня, 08:55
Експерти наголошують, що доки Словаччина, Угорщина та Австрія залежать від дешевого російського газу, це дозволяє маніпулювати ними, впливати на політику ЄС
Транзит газу в обмін на АЕС. Експерт пояснив, як треба домовлятися українській владі
19 вересня, 14:01
В Україні закінчився збір підписів під петицією до Кабінету Міністрів з пропозицією присвоїти Ірині Фаріон звання «Герой України» (посмертно)
Фаріон – Героя України. Шмигаль відфутболив петицію на міністра, який звільняв покійну
18 вересня, 10:43
У Європі тривають масштабні повені
Повені в Європі: «Укрзалізниця» попередила про зміни в рейсах до України
17 вересня, 10:33
Видатки у держбюджеті на оборону зростуть щонайменше до 2,22 трлн грн
Уряд затвердив проєкт держбюджету на 2025 рік: скільки і на що піде
13 вересня, 20:47
Українська влада хоче бути готовою до вступу країни в ЄС не пізніше кінця 2025 року
Коли України буде готова до вступу в ЄС? Глава уряду назвав терміни
10 вересня, 15:17

Політика

Нардепа Дмитрука буде виключено з парламентського комітету – «Голка»
Нардепа Дмитрука буде виключено з парламентського комітету – «Голка»
Україна і Словаччина планують запустити потяги з Києва до Братислави
Україна і Словаччина планують запустити потяги з Києва до Братислави
Голову Хмельницького МСЕК буде виключено зі складу депутатів облради
Голову Хмельницького МСЕК буде виключено зі складу депутатів облради
Україна відмовилася продовжувати угоду про транзит газу з РФ
Україна відмовилася продовжувати угоду про транзит газу з РФ
Український експрем'єр звернувся до Фіцо після його проросійських заяв
Український експрем'єр звернувся до Фіцо після його проросійських заяв
Нардеп-утікач Дмитрук сьогодні в режимі онлайн голосував на засіданні комітету Ради
Нардеп-утікач Дмитрук сьогодні в режимі онлайн голосував на засіданні комітету Ради

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
93K
Війну на паузу? Нова пропозиція Путіну
71K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 жовтня: ситуація на фронті
66K
Росіяни святкують день народження людини, яка найбільше їх убила від часів Другої світової війни
28K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 жовтня 2024
22K
Ракетна атака на Київ: Кличко повідомив деталі (оновлено)
9539
Українські розробники створили секретну балістичну ракету з дальністю ураження до 700 км

Новини

Міжнародний день лікаря: щирі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 10:44
Вибухи у Харкові та пожежа в Криму: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Дощі та грози: прогноз погоди на 7 жовтня
Сьогодні, 05:07
7 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві повітряна тривога тривала 1 годину 6 хвилин
Вчора, 22:09
За добу енергетики ДТЕК повернули світло майже 14 тис. осель після обстрілів
Вчора, 18:11

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua