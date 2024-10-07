Україна і Словаччина планують запустити потяги з Києва до Братислави

У планах України та Словаччини розвиток транскордонного залізничного маршруту Чоп – Чієрна над Тисою

Український прем'єр розповів про плани запустити альтернативне залізничне сполучення Київ-Братислава з продовженням до Відня

Україна та Словаччина планують запустити альтернативне залізничне сполучення Київ-Братислава. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками других міжурядових консультацій зі Словаччиною, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Плануємо запустити альтернативне залізничне сполучення Київ-Братислава з продовженням до Відня з пересадкою на станції Чоп», – зазначив Шмигаль.

Як наголосив глава українського уряду, що ще один проєкт – це розвиток транскордонного залізничного маршруту Чоп – Чієрна над Тисою. Зокрема, відбувається розвиток інфраструктури прикордонного пункту пропуску для збільшення його можливостей.

Нагадаємо, прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль та прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провели другі міжурядові консультації.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» та польські державні залізниці домовилися розвивати інтермодальні маршрути до Азії.

До слова, «Укрзалізниця» змінила розклад руху низки поїздів через ремонтні роботи колії на ділянці Івано-Франківськ – Рахів із 13 до 30 жовтня. У цей період кінцевими станціями для деяких маршрутів поїздів стануть Івано-Франківськ, Коломия, Чернівці та Делятин.