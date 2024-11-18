У Словаччині пройшов масовий мітинг проти політики популіста Фіцо

Опозиція вважає, що він веде країну «до авторитарного режиму, як у Росії та комуністичному Китаї»

Тисячі протестувальників зібралися в столиці Словаччини в неділю, на 35-ту річницю Оксамитової революції, яка поклала кінець десятиліттям комуністичного правління в Чехословаччині, щоб виступити проти політики популістського прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Про це повідомляє Аssociated Рress.

Протест об’єднав опозицію, включно з ліберальною «Прогресивною Словаччиною», пробізнесовою «Свободою та Солідарністю» та консервативними християнськими демократами, які всі заявили, що Фіцо є загрозою для демократії.

Протест об’єднав опозицію, включно з ліберальною «Прогресивною Словаччиною», пробізнесовою «Свободою та Солідарністю» та консервативними християнськими демократами фото: Аssociated Рress

Один із словацьких лідерів 1989 року, політичний ветеран Франтішек Міклошко заявив у промові перед натовпом, що «уряд забирає свободу та демократію».

«Словаччина є і буде частиною західної цивілізації. Ми не хочемо, щоб нас хтось рухав у бік Москви», – сказав він.

А лідер «Свободи та солідарності» Браніслав Грелінг заявив, що Фіцо веде країну «до авторитарного режиму, як у Росії та комуністичному Китаї».

Ще один опозиціонер, Міхал Шимечка, який є очільником найпоплярнішої «Прогресивної Словаччини», заявив, що опозиція зробить усе можливе для захисту свободи та демократії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що в Україні діють «нацистські та фашистські» війська, натомість світова спільнота «мовчки мириться» з цим.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна готова приєднатися до китайсько-бразильської «мирної ініціативи» щодо завершення війни в Україні після зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні в п'ятницю, 1 листопада.

Як відомо, Фіцо зʼявився на державному пропагандистському каналі РФ – «Россия 1». Цей виступ викликав хвилю обурення. Колишній премʼєр-міністр Словаччини Ігор Матович різко відреагував на виступ чинного прем'єра, назвавши його «тхором», як повідомляє Politico.

Раніше стало відомо, що Фіцо обурився через план перемоги Зеленського та назвав його нереалістичним.

До слова, відомі громадські діячі, письменники, науковці та журналісти Словаччини виступили з протестом проти участі прем’єра Роберта Фіцо в програмі телеканалу «Россия 1». Автори петиції закликають прем’єра усвідомити, що «Словацька Республіка не є його власністю» і що Фіцо «має лише обмежений мандат на керівництво країною».