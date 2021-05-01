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    У «Слузі народу» побачили, що в них збільшується підтримка на Заході України

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    Олександр Корнієнко поки не бачить конкурентів &laquo;слугам&raquo; серед опозиції - У «Слузі народу» побачили, що в них збільшується підтримка на Заході України
    Олександр Корнієнко поки не бачить конкурентів «слугам» серед опозиції
    Фото: «Главком»

    Корнієнко переконаний, що «Слуга народу» не втратить перше місце

    Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко переконаний, що в них зберігається рівномірна підтримка по всій Україні, а на заході Україні – збільшується. Про це він розповів в інтерв’ю» Главкому».

    «Наразі – це більше Центральна та Південна Україна. Збільшилася підтримка на Заході та в Києві серед традиційного електорату демократичних сил. Проте це все відносно, зараз нема виборчої ситуації», – розповів Корнієнко.

    Голова партії «Слуга народу» переконаний, що «Слуга народу» не втратить перше місце. Він також зазначив, що не бачить структурованої опозиції в країні.

    «Наприклад, на правому фланзі є великий Порошенко, який в той же час недостатньо великий, аби все це поле зайняти. Тому виборці будуть приглядатись до колег поменше: «Голос», партії Гройсмана, Кличка, Смєшка, хтось навіть до «Свободи» по старій пам’яті. На проросійському фланзі ніби було якесь об’єднання електорату навколо ОПЗЖ, але через втрату цією силою інформресурсів там починається конкуренція. Про «народну» опозицію я взагалі мовчу – її давно уособлює Юлія Володимирівна…», – розповів він.

    Також Корнієнко розповів, що «Слузі народу» не потрібно формувати широку коаліцію у Верховній Раді. Для ухвалення рішень вистачає голосів.

    Також Корнієнко підкреслив, що партія «Слуга народу» має бути для президента Володимира Зеленського надійним тилом та ресурсом, на який він може спиратися для реалізації тих реформ, які задумані.

    Читайте також інтерв'ю: Олександр Корнієнко: Я не бачу структурованої опозиції в країні
    Теги: політика Володимир Зеленський партія Слуга народу Олександр Корнієнко
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