Bne IntelliNews: Відсутність жорсткого законодавчого регулювання призвела до того, що кожен п'ятий підліток в Україні курить вейпи та IQOS



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Україні понад 40% підлітків (у віці від 13 до 15 років) пробували електронні сигарети, а майже кожен п’ятий регулярно їх вживає

Команда президента Володимира Зеленського повинна вдатися до «шокової терапії» в сфері охорони здоров'я в частині регулювання ринку електронних сигарет, а також так званих продуктів зі зниженим ризиком, включно з IQOS і Juul від Philip Morris International. Про це пише міжнародне видання bne IntelliNews зі штаб-квартирою в Берліні.

У матеріалі зазначається, що Україна не дотримується Рамкової конвенції ВООЗ щодо боротьби проти тютюну та досі не підготувала нормативної бази для контролю над цим ринком. У результаті в країні спостерігається «вибухове зростання» кількості електронних сигарет, що становлять не меншу небезпеку, ніж звичайні.

Зокрема, електронні сигарети, IQOS, Juul та їхні аналоги також спричиняють нікотинову залежність і мають шкідливий вплив на серцево-судинну систему та легені. Однак це не заважає брендам електронних сигарет просувати цю продукцію серед дітей і підлітків, пише bne IntelliNews. Так, минулого року дослідження міжнародної організації Campaign for Tobacco-Free Kids виявило десятки порушень законів про заборону реклами тютюнових виробів біля київських шкіл. У рамках глобальної промокампанії Philip Morris у Східній Європі в Україні просувають «дружні до IQOS» бари та ресторани, IQOS спонсорує кулінарні фестивалі і модні заходи для дітей і підлітків, реклама бренду є й на автомобілях.

Масштаб наслідків видно з глобального дослідження вживання тютюну серед молоді. В Україні понад 40% підлітків (у віці від 13 до 15 років) пробували електронні сигарети, а майже кожен п’ятий регулярно їх вживає. Крім того, 13,5% українських підлітків регулярно курять тютюн, а понад 46% опитаних зізнаються, що хотіли б спробувати.

Видання пише про те, що команді Зеленського необхідно посилити регулювання та привести закони про боротьбу з курінням у відповідність до європейських стандартів, попри опір тютюнових корпорацій. «Промисловому лобіювання часто вдавалося зірвати українські ініціативи щодо податків на тютюн і реклами. Тютюнова індустрія навіть використовувала голос українського уряду в міжнародних організаціях, щоб лобіювати такі заходи, як звичайна упаковка, – йдеться в тексті. – Новий уряд може знизити рівень захворюваності на рак і витрати на охорону здоров'я, водночас збільшивши тривалість життя в Україні. Попри війну та спалахи інфекційних захворювань, серцево-судинні захворювання, рак і респіраторні захворювання залишаються трьома основними причинами смерті українців».