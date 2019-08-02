  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Bne IntelliNews: Відсутність жорсткого законодавчого регулювання призвела до того, що кожен п'ятий підліток в Україні курить вейпи та IQOS

    • Розсилка
    Bne IntelliNews: Відсутність жорсткого законодавчого регулювання призвела до того, що кожен п'ятий підліток в Україні курить вейпи та IQOS

    В Україні понад 40% підлітків (у віці від 13 до 15 років) пробували електронні сигарети, а майже кожен п’ятий регулярно їх вживає

    Команда президента Володимира Зеленського повинна вдатися до «шокової терапії» в сфері охорони здоров'я в частині регулювання ринку електронних сигарет, а також так званих продуктів зі зниженим ризиком, включно з IQOS і Juul від Philip Morris International. Про це пише міжнародне видання bne IntelliNews зі штаб-квартирою в Берліні.

    У матеріалі зазначається, що Україна не дотримується Рамкової конвенції ВООЗ щодо боротьби проти тютюну та досі не підготувала нормативної бази для контролю над цим ринком. У результаті в країні спостерігається «вибухове зростання» кількості електронних сигарет, що становлять не меншу небезпеку, ніж звичайні.

    Читайте також

    Зокрема, електронні сигарети, IQOS, Juul та їхні аналоги також спричиняють нікотинову залежність і мають шкідливий вплив на серцево-судинну систему та легені. Однак це не заважає брендам електронних сигарет просувати цю продукцію серед дітей і підлітків, пише bne IntelliNews. Так, минулого року дослідження міжнародної організації Campaign for Tobacco-Free Kids виявило десятки порушень законів про заборону реклами тютюнових виробів біля київських шкіл. У рамках глобальної промокампанії Philip Morris у Східній Європі в Україні просувають «дружні до IQOS» бари та ресторани, IQOS спонсорує кулінарні фестивалі і модні заходи для дітей і підлітків, реклама бренду є й на автомобілях.

    Масштаб наслідків видно з глобального дослідження вживання тютюну серед молоді. В Україні понад 40% підлітків (у віці від 13 до 15 років) пробували електронні сигарети, а майже кожен пятий регулярно їх вживає. Крім того, 13,5% українських підлітків регулярно курять тютюн, а понад 46% опитаних зізнаються, що хотіли б спробувати.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Bne IntelliNews: Відсутність жорсткого законодавчого регулювання призвела до того, що кожен п'ятий підліток в Україні курить вейпи та IQOS
    Bne IntelliNews: Відсутність жорсткого законодавчого регулювання призвела до того, що кожен п'ятий підліток в Україні курить вейпи та IQOS
    Bne IntelliNews: Відсутність жорсткого законодавчого регулювання призвела до того, що кожен п'ятий підліток в Україні курить вейпи та IQOS

    Видання пише про те, що команді Зеленського необхідно посилити регулювання та привести закони про боротьбу з курінням у відповідність до європейських стандартів, попри опір тютюнових корпорацій. «Промисловому лобіювання часто вдавалося зірвати українські ініціативи щодо податків на тютюн і реклами. Тютюнова індустрія навіть використовувала голос українського уряду в міжнародних організаціях, щоб лобіювати такі заходи, як звичайна упаковка, – йдеться в тексті. – Новий уряд може знизити рівень захворюваності на рак і витрати на охорону здоров'я, водночас збільшивши тривалість життя в Україні. Попри війну та спалахи інфекційних захворювань, серцево-судинні захворювання, рак і респіраторні захворювання залишаються трьома основними причинами смерті українців».

    Читайте також
    здоров'я Україна реклама рак уряд IQOS молодь
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ