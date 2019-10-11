Українці щодня «сидять» в інтернеті третину доби – дослідження



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Найчастіше в інтернеті українці розважаються (музика, відео, ігри)

82% українців виходу в мережу використовують смартфон

Проникнення інтернету в Україні на сьогоднішній день складає 63%. Якщо порівнювати з аналогічним показником сусідніх країн (Росія - 67%, Польща - 75%, Чехія - 77%) і провідних країн світу (США - 85%, Канада - 86%, Південна Корея - 90%), Україні ще є куди рости .

Такі цифри були оприлюднені експертами міжнародної маркетингової компанії Nielsen.

Зазначається, що найчастіше для виходу в мережу українці використовують смартфон (82%), підтримуючи глобальний тренд. Ноутбук використовують 59% українців, ПК - 50%.

«Третина доди українці проводять онлайн. Це майже 8 годин (7:49) щодня. 72% українських інтернет-користувачів (18,4 млн) виходять в мережу щодня. Для порівняння, жителі Південної Кореї проводять трохи більше 5 годин в день онлайн, жителі Німеччини - 4,5 годин, Польщі - 6 годин. Найчастіше підключення відбуваються з дому в робочі та вихідні дні (92% і 90% відповідно), а також з робочого місця (52%). Європейські інтернет-користувачі також віддають перевагу заходити в інтернет з дому, але у вихідні дні роблять це рідше (79%), ніж українці», - йдеться в дослідженні.

Найчастіше в інтернеті українці розважаються (музика, відео, ігри), а також роблять покупки. У топ-10 також входять особисті продажу.

Загалом 68% інтернет-користувачів цікавляться покупкою товарів і послуг. Кожен другий українець, за даними Nielsen, що-небудь купував онлайн, а слово «купити» - друге за популярністю, яке «гуглять» українці (найпопулярніше - «погода»).

ТОП-6 категорій товарів, які українці найчастіше купують онлайн:

Модні товари (одяг, взуття).

IT-товари та мобільні телефони.

Електроніка.

Товари для краси і здоров'я.

Квитки на заходи.

Книги і музика.

Зазначається, що Україна не входить до числа країн-лідерів за рівнем розвитку електронної комерції, але і не перебуває в зародковому стані. Потенціал вітчизняного e-commerce величезний, тому зростання триватиме.