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    У США за вихідні сталося 10 масових стрілянин: є загиблі і поранені

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    У США за вихідні сталося 10 масових стрілянин: є загиблі і поранені
    Фото: з відкритих джерел

    Частина випадків сталася під час вечірок і святкувань

    Десять масових стрілянин сталися за одні вихідні у Сполучених Штатах. Загинули щонайменше семеро людей, серед них двоє дітей, а порання отримали близько півсотні. Про це пише CNN.

    Частина випадків сталася під час вечірок і святкувань в Індіані та Колорадо, а під час вечірки у Каліфорнії від куль загинуло 3 людей, 5 отримали поранення, повідомляє USA Today. Також масові стрілянини цих вихідних зафіксували у Мічигані, Ілліноїсі, Луїзіані та Канзасі.

    За перші шість місяців 2021-ого року у США сталося вже 293 масові стрілянини – такі дані подає Архів насильства з використанням вогнепальної зброї.

    Тим часом губернатор Колорадо Джаред Поліс у суботу підписав закон, який дозволяє містам запроваджувати власне законодавство і правила володіння зброєю. Єдина поправка – вони мають бути не менш обмежувальними, ніж загалом по штату.

    Заклики до суворіших правил відновилися після масової стрілянини у супермаркеті міста Болдер, внаслідок якої загинули 10 людей. Мер цього міста Сем Вівер виступає за повну заборону штурмових гвинтівок, що, на його думку, дозволило б уникнути кривавих стрілянин на кшталт тієї, що сталася у його місті.

    Нагадаємо, кількома днями раніше, одна людина загинула, а вісім інших, зокрема двоє дітей, були поранені в результаті стрілянини в американській Савані, штат Джорджія.

    Теги: США стрілянина
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    У США за вихідні сталося 10 масових стрілянин: є загиблі і поранені