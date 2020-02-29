В Ірані спробували спалити лікарню з зараженими коронавірусом (відео)



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Скріншот з відео

Невдоволення викликала інформація про те, що в лікарню перевезли людей у яких виявили коронавірус

В іранському місті Бендер-Аббас місцеві жителі спробували спалити лікарню, куди, імовірно, привезли кілька людей, у яких був виявлений коронавірус. Відео з тим, що сталося в суботу, 29 лютого, опублікував у своєму Twitter-акаунті телеканал Iran International.

На кадрах видно, як за парканом палає одна з будівель медустанови. За цим спостерігають городяни, які вийшли на вулиці, протестуючи проти розміщення інфікованих коронавірусом в Бендер-Аббасі. Через деякий час пожежу було ліквідовано.

За даними Iran International, невдоволення місцевих жителів викликала інформація про те, що в місцеву лікарню з міста Кума перевезли десять чоловік, у яких виявили коронавірус. Однак, як заявила телеканалу представник Медичного університету Хормозган Фатіма Норузян, повідомлення про переведення в Бендер-Аббас нових хворих не відповідають дійсності.

ساعتی پیش و درپی انتشار خبری درباره نگهداری چند بیمار مبتلا به #کرونا در درمانگاه شهرک توحید بندرعباس، شماری از مردم معترض به این اقدام با هجوم به درمانگاه، بخشی از آن را به آتش کشیدند. pic.twitter.com/CQVM7noFcQ — ايران اينترنشنال (@IranIntl) February 28, 2020

Зазначимо, що за результатами лабораторної діагностики вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, у жодному з чотирьох зразків не виявлено нової коронавірусної інфекції.

Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин. Тести мають прибути 10 березня.