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    У світі

    В Ірані спробували спалити лікарню з зараженими коронавірусом (відео)

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    В Ірані спробували спалити лікарню з зараженими коронавірусом (відео)
    Скріншот з відео

    Невдоволення викликала інформація про те, що в лікарню перевезли людей у яких виявили коронавірус

    В іранському місті Бендер-Аббас місцеві жителі спробували спалити лікарню, куди, імовірно, привезли кілька людей, у яких був виявлений коронавірус. Відео з тим, що сталося в суботу, 29 лютого, опублікував у своєму Twitter-акаунті телеканал Iran International.

    На кадрах видно, як за парканом палає одна з будівель медустанови. За цим спостерігають городяни, які вийшли на вулиці, протестуючи проти розміщення інфікованих коронавірусом в Бендер-Аббасі. Через деякий час пожежу було ліквідовано.

    За даними Iran International, невдоволення місцевих жителів викликала інформація про те, що в місцеву лікарню з міста Кума перевезли десять чоловік, у яких виявили коронавірус. Однак, як заявила телеканалу представник Медичного університету Хормозган Фатіма Норузян, повідомлення про переведення в Бендер-Аббас нових хворих не відповідають дійсності.

    Зазначимо, що за результатами лабораторної діагностики вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, у жодному з чотирьох зразків не виявлено нової коронавірусної інфекції.

    Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин. Тести мають прибути 10 березня. 

    пожежа Іран коронавірус
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