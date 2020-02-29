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    Події в Україні

    У Чернівцях госпіталізували ще одного чоловіка, який повернувся з Італії

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    За результатами перевірки у госпіталізованих раніше мешканців Чернівецької області інфекції не виявили - У Чернівцях госпіталізували ще одного чоловіка, який повернувся з Італії
    За результатами перевірки у госпіталізованих раніше мешканців Чернівецької області інфекції не виявили

    На підвищену температуру та першіння у горлі чоловік скаржиться відучора

    У Чернівцях в інфекційне відділення обласної лікарні госпіталізували ще одного чоловіка, який нещодавно повернувся з Італії. У нього клінічні ознаки грипу, медики перевірять його на наявність вірусів.

    Про це на офіційній сторінці у Facebook повідомляє Чернівецька облдержадміністрація.

    «В інфекційне відділення обласної лікарні із клінічними ознаками грипу госпіталізовано чернівчанина. Він із 21 лютого подорожував Італією. За даними епідрозслідування, у мандрівці та під час повернення додому 26 лютого почувався добре. На підвищену температуру та першіння у горлі чоловік скаржиться відучора. Госпіталізували його машиною екстреної медичної допомоги. Розпочато вірусологічне обстеження пацієнта», – йдеться у повідомленні.

    У Чернівцях в обласну клінічну лікарню госпіталізували двох пацієнтів із пневмонією, які повернулися з Італії та могли контактувати з хворими на коронавірус. За результатами перевірки у госпіталізованих мешканців Чернівецької області інфекції не виявили.

    Зазначимо, що за результатами лабораторної діагностики вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, у жодному з чотирьох зразків не виявлено нової коронавірусної інфекції.

    Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин. Тести мають прибути 10 березня. 

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