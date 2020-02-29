У Чернівцях госпіталізували ще одного чоловіка, який повернувся з Італії



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За результатами перевірки у госпіталізованих раніше мешканців Чернівецької області інфекції не виявили

На підвищену температуру та першіння у горлі чоловік скаржиться відучора

У Чернівцях в інфекційне відділення обласної лікарні госпіталізували ще одного чоловіка, який нещодавно повернувся з Італії. У нього клінічні ознаки грипу, медики перевірять його на наявність вірусів.

Про це на офіційній сторінці у Facebook повідомляє Чернівецька облдержадміністрація.

«В інфекційне відділення обласної лікарні із клінічними ознаками грипу госпіталізовано чернівчанина. Він із 21 лютого подорожував Італією. За даними епідрозслідування, у мандрівці та під час повернення додому 26 лютого почувався добре. На підвищену температуру та першіння у горлі чоловік скаржиться відучора. Госпіталізували його машиною екстреної медичної допомоги. Розпочато вірусологічне обстеження пацієнта», – йдеться у повідомленні.

У Чернівцях в обласну клінічну лікарню госпіталізували двох пацієнтів із пневмонією, які повернулися з Італії та могли контактувати з хворими на коронавірус. За результатами перевірки у госпіталізованих мешканців Чернівецької області інфекції не виявили.

Зазначимо, що за результатами лабораторної діагностики вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, у жодному з чотирьох зразків не виявлено нової коронавірусної інфекції.

Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин. Тести мають прибути 10 березня.

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