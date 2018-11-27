У Стамбулі починається синод Вселенського патріархату, на якому мають затвердити Томос для України



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Вселенський патріарх Варфоломій

Синод Вселенського патріархату відбуватиметься 27-29 листопада

27 листопада у Стамбулі починається триденне засідання синоду Вселенського патріархату, на якому, як очікується, ухвалять рішення про затвердження Томосу про автокефалію для української православної церкви.

Як повідомив раніше президент Петро Порошенко, офіційний Київ відрядить на синод представника України – це буде заступник голови адміністрації президента Ростислав Павленко.

Порошенко заявляв, що вже у грудні очікує на скликання об’єднавчого собору українських православних церков.

Як повідомлялося, синод Константинопольського патріархату 11 жовтня ухвалив, що у 1686 році Київську митрополію Руській церкві передали незаконно. Також Константинопольський патріархат зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та глави УАПЦ Макарія.

Також опубліковано текст рішення синоду Константинопольського патріархату щодо української церкви.

Найближчим часом буде скликаний Архієрейський собор для об'єднання трьох церков.

3 листопада президент Петро Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю та взаємодію між Україною та Вселенським патріархатом.

Як відомо, Вселенський патріарх Варфоломій виступив зі зверненням до українського народу напередодні 85-х роковин Голодомору в Україні. Патріарх також підтвердив своє рішення надати автокефалію Українській церкві.

Джерело: Радіо Свобода