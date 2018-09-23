  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Порошенко подякував Константинополю за підтримку України на шляху до автокефалії

    • Розсилка
    Порошенко та Патріарх Варфоломій - Порошенко подякував Константинополю за підтримку України на шляху до автокефалії
    Порошенко та Патріарх Варфоломій

    Порошенко: Для нас дуже важлива підтримка Константинопольської Церкві-Матері

    Президент України Петро Порошенко подякував патріарху Варфоломію за його позицію щодо надання Українській православній церкві томосу про автокефалію. Відповідне повідомлення було поширене главою держави у Facebook.

    «Дякую Його Всесвятості Вселенському Патріарху Варфоломію за тверду і незмінну позицію щодо надання автокефалії Православній церкві України», - йдеться у ньому.

    «Для нас дуже важлива підтримка Константинопольської Церкві-Матері. Разом з десятками мільйонів українських православних молюся за рішення про надання автокефалії, роблю і зроблю для цього все від мене залежне», - пообіцяв президент.

    Раніше у неділю Вселенський патріарх Варфоломій, звершуючи Божественну літургію в Церкві святого Фоки в Стамбулі заявив, що Українська православна церква має право на автокефалію і скоро її отримає

    Читайте також
    Петро Порошенко православна церква Вселенський патріарх Варфоломій томос
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ