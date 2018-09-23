Порошенко подякував Константинополю за підтримку України на шляху до автокефалії



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Порошенко та Патріарх Варфоломій

Порошенко: Для нас дуже важлива підтримка Константинопольської Церкві-Матері

Президент України Петро Порошенко подякував патріарху Варфоломію за його позицію щодо надання Українській православній церкві томосу про автокефалію. Відповідне повідомлення було поширене главою держави у Facebook.

«Дякую Його Всесвятості Вселенському Патріарху Варфоломію за тверду і незмінну позицію щодо надання автокефалії Православній церкві України», - йдеться у ньому.

«Для нас дуже важлива підтримка Константинопольської Церкві-Матері. Разом з десятками мільйонів українських православних молюся за рішення про надання автокефалії, роблю і зроблю для цього все від мене залежне», - пообіцяв президент.

Раніше у неділю Вселенський патріарх Варфоломій, звершуючи Божественну літургію в Церкві святого Фоки в Стамбулі заявив, що Українська православна церква має право на автокефалію і скоро її отримає.