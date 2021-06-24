МОЗ: за день майже 80 тисяч українців отримали щеплення від Covid-19

Станом на 23 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 731 252 людини

Загалом в Україні проведено 2,2 млн щеплень

За минулу добу, 23 червня, 79 921 людину щеплено проти Covid-19. Одну дозу отримали 38 862 людини, повністю імунізовані – 41 059 людей, повідомив пресцентр МОЗ.

Протягом доби працювали:

634 мобільні бригади,

1 197 пунктів щеплення;

чотири центри вакцинації.

Станом на 23 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 731 252 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 794 001 людину, з них отримали одну дозу отримали 1 793 999 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 435 166 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном).

Загалом проведено 2 229 165 щеплень.

Нагадаємо, в Україні за добу 23 червня виявили понад 900 Covid-інфікованих.

Також зазначимо, до кінця серпня 90% нових випадків Covid-заражень в Європі становитиме штам «Дельта».

Як раніше вже повідомляв «Главком», штам коронавірусу «Дельта» вже зафіксовано в Україні. Наразі відомо про два випадки, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов після засідання РНБО

За його словами, двоє інфікованих в'їхали в Україну з Росії і вже по прибуттю виявили зараження. Вони були госпіталізовані, після чого у них взяли зразки на аналіз, уточнив секретар РНБО.

До слова, 22 червня МЗС і МОЗ домовилися, як боротися з новим штамом «Дельта».