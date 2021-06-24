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    МОЗ: за день майже 80 тисяч українців отримали щеплення від Covid-19

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    Станом на 23 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 731 252 людини - МОЗ: за день майже 80 тисяч українців отримали щеплення від Covid-19
    Станом на 23 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 731 252 людини
    Фото: Главком

    Загалом в Україні проведено 2,2 млн щеплень

    За минулу добу, 23 червня, 79 921 людину щеплено проти Covid-19. Одну дозу отримали 38 862 людини, повністю імунізовані – 41 059 людей, повідомив пресцентр МОЗ.

    Протягом доби працювали:

    • 634 мобільні бригади,
    • 1 197 пунктів щеплення;
    • чотири центри вакцинації.

    Станом на 23 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 731 252 людини.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 794 001 людину, з них отримали одну дозу отримали 1 793 999 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 435 166 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном).

    Загалом проведено 2 229 165 щеплень.

    Нагадаємо, в Україні за добу 23 червня виявили понад 900 Covid-інфікованих.

    Також зазначимо, до кінця серпня 90% нових випадків Covid-заражень в Європі становитиме штам «Дельта».

    Як раніше вже повідомляв «Главком», штам коронавірусу «Дельта» вже зафіксовано в Україні. Наразі відомо про два випадки, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов після засідання РНБО

    За його словами, двоє інфікованих в'їхали в Україну з Росії і вже по прибуттю виявили зараження. Вони були госпіталізовані, після чого у них взяли зразки на аналіз, уточнив секретар РНБО.

    До слова, 22 червня МЗС і МОЗ домовилися, як боротися з новим штамом «Дельта».

    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я щеплення вакцинація коронавірус
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    МОЗ: за день майже 80 тисяч українців отримали щеплення від Covid-19